Calcio a 5, i risultati delle formazioni della Mediatrice . Under 8: Vittoria per gli azzurrini della Mediatrice C5 di coach Luca Vivirito che nell’ultima giornata al Mediatrice Stadium superano in un match intenso 2-1 il S. Giovanni Apostolo di Antonietta Fazio al termine di una bella gara. Per il roster di Villatasca, in una partita corretta da entrambe le parti, le reti del successo portano la firma di Marco Polo e Andrea Latino. Al termine della regular season, la Mediatrice C5 giunge al quarto posto a quota 17 punti in undici gare (una gara da recuperare) e adesso dalla prossima settimana saranno play off.

Under 10: La Mediatrice C5 di Samuele D’Arrigo sconfitta in semifinale, gioca, corre e lotta alla pari in una gara equilibrata, tosta contro il forte Asdc Con Paolo, finale 3-2 in favore del roster di mister David Giordano che accede alla finale. Al campo sportivo Ai Leoni per gli azzurrini arriva una sconfitta ma a testa alta contro un avversario giunto primo nel Girone B, le reti per la squadra di casa grazie alla doppietta di Anello e al gol di Spinoso, per il roster di VillaTasca in rete con Andolina e Castellini. Rimane comunque un grande percorso quello disputato da Marcolini e compagni, che dopo il secondo posto nella regular season e la vittoria nei quarti di finale, possono dire di essere un grande gruppo.

Under 12: Esce di scena la Mediatrice C5 in semifinale, sconfitta al centro sportivo dell’ Arenella, 14-1 lo score nella gara unica in trasferta contro il forte S. Antonio Da Padova che passa in finale. Gara già in salita dal primo tempo per il roster di Villatasca con il parziale di 6-1 per la squadra di casa ,a poco vale la rete di Ricky Scaccianoce. Al di la’ della sconfitta di oggi, vogliamo sottolineare il bel cammino per la squadra di capitan Fofo’ D’ Alessandro che alla fine ha disputato una grande stagione e terminando tra le prime 4 squadre della provincia di Palermo.

Ragazzi: Mediatrice C5 che nel primo turno dei Play off supera al Mediatrice Stadium agevolmente il primo ostacolo. Infatti nel pomeriggio vittoria roboante contro l’Asd Giuco 97 Verde di Giuseppe Giaramita con il finale di 13-5 in favore della formazione allenata da coach Fabio Errera. Giornata di grazia per Gabriele Crocetti mattatore del match con ben sette marcature, segue la tripletta di Cirrincione, le reti di Samuel Basile, Antonio Puleo e Alessandro Costa. Adesso saranno quarti di finale che si giocheranno in gara unica in trasferta sabato 16 al Tocha Stadium contro il Mater Ecclesiae.

Allievi: Termina la regular season e la Mediatrice C5 rimedia la prima sconfitta 6-5 fortunatamente indolore ai fini della Classifica contro il forte S. Vincenzo De Paoli A, entrambe le formazioni sono qualificate in Semifinale. Il roster di casa parte forte nel primo tempo andando a riposo sul parziale di 4-1 grazie alle reti di Raimondo, capitan Manfredi Del Giudice, Fiorello e Di Giovanni, mentre capitan Gaetano Basile accorciava le distanze con la rete del temporaneo 3-1. Nella ripresa meglio i ragazzi di coach Salvo Badagliacca che giocano più ordinati trovando nel bomber Andrea Cascino (tripletta) l’uomo della possibile rimonta. La squadra di coach Marco De Francisci tiene le distanze con i gol di Fiorello e Miceli, mentre Samuel Leto a 3’ dal termine riaccende le speranze. Nel finale la formazione di VillaTasca cerca il pari ma la squadra di casa non si fa sorprendere.