Nel weekend bilancio in chiaro-scuro per le formazioni della Mediatrice: due vittorie e quattro sconfitte

Week end in campo per le formazioni della Mediatrice con risultati positivi solo per alcune formazioni. Iniziamo dal calcio a 7 dalla Saturday Cup con la vittoria della formazione Ctg 2013 di coach Gaspare Maiorana che vincono la Coppa del primo Posto battendo a domicilio 4-0 il Ciakulli Calcio in un match bello. In rete per gli azzurrini con la doppietta di Giuseppe Borrelli e i gol di Laura Ferrantelli e ad Antonio Costanza. Nel calcio a 5 nel Trofeo della Solidarieta’ CSI note non tutte liete, vince solamente la formazione A nella categoria Ragazzi di coach Fabio Errera che supera al Mediatrice Stadium 7-3 il San Gabriele Arcangelo di Ninni Romeo. Gli azzurri di casa si impongono solo nella parte finale del match grazie alla tripletta di Christian Cirrincione e ai gol di Schifano,Li Vigni,Porcaro e Caruso. Sconfitte interne anche per la formazione Under 12 di coach Gaspare Maiorana in casa contro il S. Antonio Da Padova con lo score di 7-0 e per la formazione B nella categoria Ragazzi di Luca Vivirito 0-6 contro il Maria SS Grazie di Giovanni Freschi. Infine nei Quarti di finale della Fase Regionale CSI nella Categoria Allievi la formazione di coach Salvo Badagliacca rimedia due sconfitte ed esce fuori dalla competizione. Nel primo match sconfitta meritata 4-1 contro il S. Vincenzo De Paoli va in gol Andrea Cascino, mentre nella seconda gara pareggio rocambolesco 7-7 e sconfitta ai rigori ad oltranza 4-3 contro il Team Sport Solarino.