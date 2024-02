Nel calcio a 5 CSI, tre successi e due sconfitte per le Formazioni della Mediatrice C5

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nella 12° Giornata del Campionato Csi, la Mediatrice Under 8 non riesce a superare indenne la difficile trasferta allo Sperone, quarta posizione sempre ben salda in un Girone di ferro e che comunque vada la qualifichera’ alla Fase finale del torneo. Sconfitta a testa alta per gli azzurrini di coach Luca Vivirito 3-2 contro il Maria SS Delle Grazie di Giovanni Freschi che va in vantaggio nel primo tempo con Riina, mentre nella seconda frazione di giuoco raddoppia con Piazzese e fa tris con Coglitore su penalty. Quasi allo scadere del secondo tempo, la Mediatrice C5 accorcia le distanze grazie all’eurogol del bomber Marco Polo con una punizione deliziosa da sinistra all’incrocio dei pali mentre a due minuti dal termine del terzo tempo arriva il definitivo 3-2 con Baiamonte che appostato al centro risolve una mischia in area di rigore al termine du una bella azione insistita. Marcia Vittoriosa nei Quarti di Finale per la formazione della Mediatrice Under 10 che ottiene una qualificazione meritatissima alle Semifinali.

Ieri pomeriggio al Mediatrice Stadium vittoria per i terribili azzurrini di coach Samuele D’Arrigo che in maniera perentoria battono 4-0 i pari eta’ del Maria SS Delle Grazie di Giovanni Freschi. Partenza sprint per il roster di casa in tenuta rosa che va sul doppio vantaggio nel primo tempo grazie a una straripante Chiara Caputo (The woman of the match) che realizza una doppietta d’autore, imprendibile nel cost to coast contro il diretto avversario , velocissima sul sintetico e piedi vellutati per le sue conclusioni imparabili.

La prima rete con un tiro secco e preciso dalla distanza, la seconda con una palombella di precisione chirurgica imprendibile per il guardiapali ospite. Nel secondo tempo la Mediatrice mette il risultato in ghiaccio grazie alle belle conclusioni di Gioele Marcolini bravo a farsi trovare al posto giusto al momento giusto e a Giorgio Patti bravo a trovare sempre il senso della posizione in campo e a battere il portiere. Vittoria della Mediatrice Under 12 nei quarti di finale in gara unica da dentro o fuori, exploit degli azzurrini di coach Fabio Errera che sbancano lo Sperone, vittoria in trasferta 6-0 sul difficile campo del Maria SS Delle Grazie di Giovanni Freschi. Successo importante di forza del roster di Villatasca che gioca con grande carattere e personalita’ un match difficile da dentro o fuori grazie a una prova perfetta. Il roster azzurro capitanato dall’ottimo Leader Fofo’ D’Alessandro e con un gruppo compatto supera sulla terra battuta un ostacolo difficile alla vigilia.

Successo voluto con forza e contraddistinto dalla tripletta del bomber Ricky Scaccianoce e dai gol di Francesco Chifari, Gabriele Porcaro e Raffaele Caputo per una qualificazione meritatissima alle Semifinali dove troveranno sempre in gara unica il forte S. Antonio Da Padova vittorioso in casa 15-3 contro il S. Maria Della Dayna Marineo. Sconfitta immeritata per la Mediatrice Ragazzi che esce sconfitta al Mediatrice Stadium con il risultato di 3-2 in favore del S. Antonio Da Padova nella partitissima della giornata che adesso allunga a +4 proprio sulla Mediatrice C5 e con due gare ancora da giocare. Gli azzurri di casa privi del bomber Flavio Lo Coco da circa un mese, hanno giocato una gara con grande grinta e impegno contro la forte capolista e ne e’ venuto fuori un match bellissimo, vibrante e intenso caratterizzato da continui capovolgimenti di fronte e di giuoco che ha dato spettacolo al numeroso pubblico presente che ha applaudito tutti i calcettisti scesi sul sintetico di Villatasca. Alla fine dei giochi per il roster di casa allenato dal bravissimo coach Fabio Errera vanno in rete grazie al bomber Gabriele Crocetti e ad Alessandro Costa.

Infine vittoria perentoria nella 12° Giornata con il finale di 12-5 per la capolista Mediatrice Allievi che vince in trasferta contro l’ Asd Il Giaguaro in quel di Bagheria in un match non proprio soddisfacente. La capolista pur non giocando bene a causa di qualche assenza pesante e per la non giornata perfetta del gruppo, sfrutta altresi’ le sue individualita’ di spessore. Match caratterizzato da un avvio stentato del roster di coach Salvo Badagliacca che si porta dapprima sul vantaggio di 6-2 , poi nella prima parte della ripresa si assiste al ritorno dei bagheresi che accorciano sul 5-6 , infine l’allungo definitivo dei picciotti di Villatasca. Altri tre punti preziosi quindi nel carniere mantenendo il primato grazie alle sei reti del bomber Andrea Cascino (adesso a quota 30 reti), pokerissimo di capitan Gaetano Basile(adesso a quota 26 reti) e reti di Samuele Romano e Saimon Leto.