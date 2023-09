L'arbitro di rugby più anziano in Inghilterra? È un ex parrucchiere palermitano di 87 anni

Il tabloid inglese The Sun lo presenta come "l'arbitro di rugby più anziano della Gran Bretagna". Ma chissà se il primato di Ferdinando Di Matteo, detto "Nando", palermitano di 87 anni, non sia in generale valido per tutti gli sport e per tutto il mondo. Difficile scavare negli archivi delle federazioni di tutto il pianeta, fatto sta che per questo eterno ragazzo, sta per iniziare la sua ennesima stagione da direttore di gara nelle serie minori inglesi.

Di Matteo, che ha ricaricato le pile con una vacanza di un paio di mesi nell'Isola, è pronto per tornare in campo. "Sono appena rientrato da Palermo dove vengo ogni anno un paio di volte, in inverno e in estate", racconta a PalermoToday. Segno che nonostante sia passato oltre mezzo secolo dal suo trasferimento in terra d'Albione, "Nando" non ha dimenticato le radici. Originario della via Zoppo Di Gangi, alla Zisa, è cresciuto in una famiglia appassionata di calcio. "Mio fratello Mimmo - spiega - all'età di 20 anni, nel 1970, debuttò in Serie A col Palermo. Poi ha giocato nel Siracusa. Io invece non ero molto bravo col pallone". Almeno quello rotondo. E così intraprese un'altra strada e diventò parrucchiere, aprendo un salone nella zona di via Notarbartolo, fino a quando con la moglie Adriana, insegnante, anche lei palermitana, non si trasferì nel Regno Unito, nel 1964.

"Eravamo arrivati qui a Wellingborough col proposito di rimanere soltanto per un po' di tempo, ma ci siamo trovati bene e siamo rimasti". E così in questa cittadina di cinquantamila abitanti del Northamptonshire, Di Matteo ha esportato la sua professione e col suo "Hair by Nando", diventando da quelle parti un riferimento per chi voleva dare un taglio o una messa in piega.

Proprio in Inghilterra è nata la passione per il rugby, sport praticato dal figlio Gino. "Nel 1982, mi sono iscritto ad un corso per arbitri a Northampton e non ho più smesso. L’unico problema era il mio inglese: avevo problemi a spiegare ai giocatori cosa stavano facendo di sbagliato". Poi col tempo anche questo difetto è stato limato e da allora il campo è diventato la seconda casa di Nando, che conta oltre 2.500 partite col fischietto in bocca, tra cui anche la sfida fra Italia e Argentina over 35 nel 1989. "Ho arbitrato anche in Italia, a Roma, a Rovigo e nella mia Palermo. Vado inoltre fiero del lavoro fatto per l'ingresso della nostra selezione nel Sei Nazioni anche che avvenne nel 2000, anche se la federazione si è dimenticata di me, ma non fa nulla", ricorda con una punta d'amarezza.

Proprio all'inizio del nuovo millennio, Di Matteo poteva ritirarsi da arbitro, una volta raggiunta l'età pensionabile ufficiale di 65 anni, e invece: "È stato allora che ho iniziato a divertirmi davvero, perché avevo più tempo. Quando gestivo la mia attività correvo sempre a finire il taglio di capelli dell'ultimo cliente e poi mi precipitavo ad arbitrare. Ora ho più tempo. Prima dell'era Covid arbitravo tre o quattro partite a settimana. Adesso ne faccio una o due".

Il segreto per mantenersi in forma? "Vado in palestra due o tre volte a settimana e al termine della seduta nuoto. A casa, se resto troppo tempo seduto a guardare la tv poi vado a fare un po' di tapis roulant". Esercizi fisici ma non solo. "Bevo una birra Guinness dopo ogni partita, non di più, e mangio una banana. A pranzo mangio sempre pasta: con pomodoro o fagioli o lenticchie. Due volte a settimana pesce. Una volta, magari il venerdì prima del match, una bistecca, fonte di proteine ??per il giorno dopo". Insomma, una dieta prettamente mediterranea, con qualche concessione anglosassone, che consente a "Nando" di correre ancora su e giù per il campo, alla sua età, per 80 minuti.