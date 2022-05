Campionato di calcio Mundiavocat 2022, l’Asd Palermo Forense rappresenterà l’Italia

Una squadra di palermitani alla conquista del titolo in Marocco. La Asd Palermo Forense parteciperà al prossimo campionato mondiale di calcio tra avvocati che si svolgerà dal 7 al 15 maggio a Marrakech, in Marocco, e rappresenterà l’Italia nella categoria Master. La competizione - riservata ad avvocati, notai e magistrati - prevede la partecipazione di 62 squadre provenienti da tutto il mondo, suddivise in cinque categorie (Classic, Master, Legend, Super Legend, Five Men).

"Siamo onorati di poter rappresentare per l’ennesima volta l'avvocatura palermitana in questa prestigiosa manifestazione. Quest’anno saremo l’unica squadra Italiana in gara nella categoria Master, tale circostanza ci riempie di orgoglio", dice il presidente Giuseppe Alessi.

"La partecipazione della nostra squadra - commenta il capitano, Roberto Indovina - continua ad essere una certezza. Siamo un gruppo granitico e dal 2015 non abbiamo mai mancato un solo appuntamento con le competizioni internazionali. Incontreremo squadre provenienti dai 5 continenti e quest’anno siamo onorati di essere l’unica squadra a rappresentare l’Italia nel torneo di calcio a 11".

L'Asd Palermo Forense, allenata dal mister Giorgio Barcellona, è stata fondata nel 2014 e nella sua breve storia ha conquistato il titolo di campione d'Italia nel 2014 e di vicecampione d'Italia nel 2016. Nell’ultima competizione internazionale nel 2019 in Irlanda a Limerick si è qualificata al quinto posto. "Il nostro obbiettivo principale - commenta Mister Barcellona - è superare il girone e affrontare con grinta e determinazione le successive partite a eliminazione diretta".