Muay thai, il palermitano Domenico Caravello campione italiano per la terza volta consecutiva

Domenico Caravello, atleta classe 2003 della Strong gym by Muaythai Palermo, si è laureato per la terza volta consecutiva campione Italiano. Il palermitano ha trionfato lo scorso 24 febbraio ai campionati italiani assoluti, che si sono svolti a Roma, nella categoria 75 kg elite. Il ragazzo, allenato dal papà Nicola, ottiene così la possibilità di partecipare ai campionati del mondo in Grecia.

"Una grande soddisfazione vincere ancora ai campionati italiani assoluti - ha raccontato a PalermoToday - ho confermato il titolo per la terza volta consecutiva. Ho iniziato il mio percorso sin da piccolino, in sostanza è tutta una vita che mi alleno in palestra. Ho iniziato col pugilato, poi a 16 anni ho iniziato con la Muay Thai e a 18 sono arrivato secondo ai mondiali in Thailandia, gli IFMA di Bangkok. A fine aprile ho un incontro a Roma, al Cinecittà World, il Fighting Spirit. Poi mi preparerò per la Grecia".

Caravello ha confermato il titolo nell'incontro contro Tommaso Cortesi, atleta che si allena alla Muay Farang di Cassarino. Il match è durato 35 secondi, visto che lo spinnig elbow (gomito girato) del palermitano è andato a segno e non ha permesso all'avversario di proseguire.