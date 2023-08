Tutto pronto per la nona edizione della Gimkana a Montemaggiore Belsito

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Montemaggiore Belsito e l'appassionante Gimkana, con l'albo d'oro di tutti i piloti vincitori delle scorse edizioni. L' ultimo vincitore del 4 Settembre 2022 e' Tommaso Cavaleri, a bordo della sua potente Fiat 500, dando cosi vita, a una gara emozionante, dove a fondersi in un unico successo e' stata la sua grande abilita' e maestria nel guidare la sua scattante FIAT 500. Chi sara' il nuovo vincitore del 2023 della nona edizione della Gimkana a Montemaggiore Belsito? Staremo piacevolmente a vedere, l'abilita' la tecnica di questi giovani piloti, nel guidare sia in coppia che individualmente piccoli e potenti gioielli di pura meccanica. A fare da cornice alla frenetica competizione, e' il bellissimo paesaggio montemaggiorese, che sara' affollato dai tanti curiosi appassionati del settore. A farne parte anche quest'anno come concorrente e' il giovane e forte Alessandro Di Francesca, che nuovamente si ripropone in gara piu' motivato e deciso di sempre. Ci sara' tanta gioia nel rivederlo a bordo della sua macchina dai tanti amici che non hanno mai smesso di incoraggiarlo nel suo difficile percorso . La Gimkana nasce, tra la collaborazione di due paesi, Misilmeri (Misilmeri Racing) e Montemaggiore Belsito, che ha dato nome alla Belsitana Racing, l'evento ha il patrocinio del comune. Una strepitosa gara che e' rimasta per 16 lunghi anni sospesa, e ripresa di recente con grande successo. L' ultima gara era stata disputata tra il 1996 e il 1997. Una competizione all' insegna dell'abilita' da veri piloti, che nel corso delle precedenti edizioni hanno avuto la gioia di essere scritti nell'albo d'oro dei migliori piloti della Belsitana Racing. Vi Aspettiamo il 3 Settembre 2023 per la nona Gimkana Montemaggiore Belsito, allacciate le cinture.