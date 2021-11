Campionati del mondo di jujitsu di Abu Dhabi 2021: medaglia di bronzo per due giovani di Carini

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Due giovani di Carini, Alessandro Polizzi e Vittoria Graziano atleti dell'Akiyama Budo Club di Capaci, conquistano due prestigiose medaglie di bronzo ai campionati del mondo di jujitsu di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi. Ad accompagnarli in questa impresa il maestro Cristian Minuto, allenatore della nazionale italiana, e gli atleti Raoul Bruno, Giulia Balsamo, Rosario Galioto, Kevin Vallone, Giorgio Luna, Salvatore Luna, Edoardo Costa, Mattia Costa, Vincenzo Ciolino, Riccardo Polizzi e Piero Alessi che hanno dimostrato di essere all’altezza dei rispettivi competitor con i quali si sono degnamente confrontati da veri campioni con tenacia, coraggio, umiltà e determinazione.

"Siate orgogliosi della vostra grande, bellissima, straordinaria, strepitosa e positiva performance - dichiara il maestro - nonostante i risultati parzialmente soddisfacenti. Nessuno di voi ha nulla da recriminarsi. Il mio auspicio è che queste medaglie, vinte a tutti i livelli, possano essere motivo di contagio per avvicinare altri giovani allo sport. Capaci, Palermo e la Sicilia non sono soltanto terre di criminalità e mafia ma sono soprattutto comunità integre".

Medaglia d'oro per Erasmo Pagano. A trionfare nella categoria 56 kg, under 21, il palermitano Cristian Gaita. Argento per la conterranea Martina Garofalo nella 45 kg.