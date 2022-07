Mondiali di wakeboard, sei atleti palermitani alla conquista del titolo

Per la prima volta nella storia atleti palermitani parteciperanno ad un mondiale di wakeboard, che si terrà in provincia di Rieti - ed esattamente al lago del Salto - dal 25 al 30 luglio. La squadra del club nautico La Baietta sul lago Poma di Partinico, capitanata dal coach e presidente Manfredi Napoli, porterà in gara Lucrezia La Mantia, Filippo Salerno, Marco Ferrara, Mattia Pellicciaro e Manfredi Giannola che a soli 12 anni tiene alto il livello dei giovanissimi di questo sport nel sud Italia.

Tutto pronto quindi a Rieti, dopo il blocco per ben due anni della manifestazione a causa del Covid. Più di 200 iscritti da oltre 25 paesi del mondo. Insomma il lago del Salto, immerso in un polmone verde, si prepara a tornare protagonista a quattro anni dall’Europeo, dove approderanno anche gli atleti palermitani della disciplina, capaci di spingere il confine di ciò che è possibile sulla tavola, per darsi battaglia nella conquista del titolo.