A Mondello bracciate olimpiche: si nuota col campione Gregorio Paltrinieri

Palermo si prepara ad accogliere un altro grande evento. A patrocinare l'evento promosso da Paltrinieri e dedicato allo sport e alla sostenibilità ambientale la Regione Siciliana e il Comune di Palermo. Dopo il debutto a Cattolica (Rimini), e le tappe intermedie a Taranto e Talamone, il campo di gara scelto per le finals è il golfo di Mondello. Le competizioni in programma sono due: sabato 14 gli atleti si sfideranno nella “3 chilometri” mentre domenica 15 nel “miglio marino”, partendo in entrambi i casi dall’antico stabilimento balneare ex Charleston alle 11 del mattino.

Nel corso del fine settimana Mondello sarà attraversata da stand ed eventi collaterali come un torneo di beach volley amatoriale, corsi di yoga e uno spettacolo sulla spiaggia a supporto delle popolazioni ucraine.

Sabato 14 sera, dalle 18.00, l’hotel Splendid La Torre ospiterà una conferenza sul tema della sostenibilità ambientale durante la quale interverranno anche Gregorio Paltrinieri e il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

"Il rispetto della natura – afferma Gregorio Paltrinieri - è uno dei valori fondamentali dello sport e noi tutti come esseri umani dobbiamo rispettare quello che ci circonda. Da quando nuoto in mare, sento ancora di più il senso del rispetto per l’ambiente. Tutte le tappe scelte per il tour hanno qualcosa di speciale e Mondello, tappa finale, è una cornice ideale grazie ai colori del suo golfo e alla macchia mediterranea che lo circonda".

"E' importante per la città - dichiara il sindaco Roberto Lagalla - ospitare manifestazioni di questo genere che coniugano sport, grazie anche alla presenza di un campione olimpico come Gregorio Paltrinieri, ma anche temi di grande attualità che possono essere da stimolo per i nostri giovani e le imprese come la sostenibilità e la tutela dell’ambiente. Per questa ragione, l’amministrazione appoggerà sempre e sosterrà eventi di questa valenza in città".

Così Edy Tamajo, assessore regionale alle Attività produttive: "Da amante dello sport sono felice che nel golfo di Mondello andrà in onda la manifestazione di nuoto ideata dal campione Paltrinieri. Un evento che ha come parole chiave: inclusione e rispetto per l'ambiente. Adottare politiche sostenibili è oggi prerogativa di ogni impresa e di ogni comunità. Sviluppo e sostenibilità devono camminare in un binario unico. Questo deve essere il principio guida nelle scelte aziendali. Senza il rispetto per il pianeta, per le sue risorse – limitate - e per le generazioni che verranno, non è infatti possibile immaginare un domani sostenibile. In questo scenario, anche le imprese sono chiamate a fare la loro parte e ad adottare comportamenti aziendali responsabili, inclusivi e sostenibili", conclude Tamajo.

Chiusura con Sabrina Figuccia, assessore al Turismo, Sport e Politiche Giovanili del Comune: "L’evento, oltre ad avere un carattere sportivo di grande importanza, ha un valore notevole per la nostra città sia in chiave turistica che sociale. I giovani possono vedere nei campioni dello sport un esempio da seguire e anche per questo abbiamo coinvolto diverse scuole del territorio che hanno sposato l'iniziativa e che parteciperanno con i loro studenti".