Nuoto, tappa a Mondello per il campionato italiano in acque libere

La delegazione regionale Finp Sicilia assieme alla società Asd Extrema, ente di promozione sportiva A.S.C, organizzano il 24 luglio nella splendida cornice di Mondello, a Palermo, la seconda fase del campionato italiano in acque libere Finp.

Due i percorsi. Percorso di 3.000 metri con partenza nei pressi del lido Mondello M.I.A. Il percorso sarà un triangolo da percorrere in senso orario, si effettueranno due giri per poi concludere presso la corsia di lancio del vecchio stabilimento. Percorso di 1.500 metri pcon artenza al lido Mondello M.I.A. Il percorso sarà un triangolo da percorrere in senso orario, l’arrivo sarà nei pressi della corsia di lancio del vecchio stabilimento.

Le due competizioni partiranno in prossimità del Lido Modello M.I.A. (Ombelico del Mondo) per concludersi al vecchio stabilimento di Mondello. La distanza da percorrere a piedi tra il punto di partenza e il punto di arrivo è di circa 300 metri percorrendo proprio il lungomare.

Al termine della manifestazione seguiranno le premiazione presso l'antico stabilimento. Iscrizioni aperte fino a giovedì 21 luglio.