Mobilità dolce e sicurezza in bicicletta: al via i progetti di Federciclismo Sicilia nelle scuole di Palermo

Promuovere l?utilizzo di monopattini, biciclette e biciclette elettriche in modo corretto ed in sicurezza, secondo le norme dettate dal Codice della Strada. E' questo l'obiettivo di due progetti - Mobilità dolce e Sicurezza in bicicletta - che il comitato regionale della Federazione ciclistica italiana, in collaborazione con il Miur e l'Ania (Associazione nazionale imprese assicuratrici) ha avviato in dieci scuole di Palermo.

"In un momento storico di forte spinta da parte delle amministrazioni locali verso una sempre crescente concezione di mobilità sostenibile - spiega Dino Guardì, presidente del comitato regionale della Federciclismo - ci siamo assunti il compito di partire dalla base, quindi dai più piccoli, per indirizzarli verso un utilizzo corretto delle due ruote". Sono in tutto 29 le scuole siciliane coinvolte. Oltre alle 10 di Palermo, ce ne sono 12 a Catania, 4 a Ragusa e 3 a Trapani. I progetti

"Al progetto Mobilità Dolce - riferisce il tecnico regionale Nello Gangemi, coordinatore delle iniziative - hanno aderito due scuole palermitane, una secondaria di primo grado ed una di seconda di grado, in tutto circa 100 alunni interessati, che utilizzano una piattaforma online realizzata dalla fondazione Ania. Le restanti hanno aderito al secondo progetto, Sicurezza in bicicletta, in cui si promuove la bicicletta come mezzo di trasporto alternativo. Sono in tutto 2 mila gli alunni coinvolti in Sicilia in un progetto che vede la partecipazione di 106 classi ed un impegno importante anche dei comitati provinciali della Federciclismo, che inviano i propri tecnici abilitati all?interno delle classi per spiegare il corretto utilizzo delle biciclette attraverso slide e prove pratiche".