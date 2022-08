Podismo, aperte le iscrizioni alla "Mezzanotte Running" - trofeo Città di Isola delle Femmine

Parte il countdown che ci porterà venerdì 26 agosto ’22 allo scoccare della mezzanotte alla partenza della “Mezzanotte Running Trofeo Città di Isola delle Femmine” organizzata dalla Ads Polisportiva Pegaso Athletic in collaborazione con il Cesd (Centro Studi Salvo D’Acquisto) col patrocinio del Comune di Isola delle Femmine, valida come prova ufficiale BioRace Trofeo PerCorrere/Macron sotto egida dell’Acsi Sicilia Occidentale.

Le iscrizioni dovranno pervenire tramite il sito www.speedpassitalia.it ai primi 300 atleti sarà garantito un ricco pacco gara allestito con prodotti di altissima qualità Sibeg, Hotel dei Pini Porto Empedocle, Di Maria food & beverage, Ceres. Altro punto di forza la cerimonia di premiazione allungata fino al quinto di ogni categoria per stimolare la partecipazione e l’impegno agonistico, inoltre per i primi arrivati assoluti M&F saranno predisposti premi speciali tra cui uno splendido soggiorno presso il Saracen Sands Hotel. Il programma tecnico prevede anche lo svolgimento della terza edizione della “Fluo Night Walking” in collaborazione con Sicilia Nordic Walking camminata ludico motoria di km 2 circa aperta a tutti gli sportivi che vorranno godersi Viale dei Saraceni in modo diverso ed in un orario particolare (partenza ore 23:30).

La gara agonistica si disputerà sulla distanza di circa 8.000 metri e si svilupperà su un circuito di 1.875 metri da ripetere quattro volte ricavato interamente su viale dei Saraceni ad Isola delle Femmine. Al termine della fase agonistica si aprirà l’ormai famoso ristoro finale, trai più ricchi e importanti in terra sicula che restituirà prontamente, ai fortunati partecipanti, le energie profuse durante la gara. Info asdpolisportivapegaso@gmail.com iscrizioni www.speedpassitalia.it