Numeri da record per la decima edizione della mezza maratona: già 1.200 gli iscritti, di cui 300 stranieri

Il primo record arriva con 9 giorni di anticipo rispetto al via della gara. Sono già 1.200 gli iscritti alla decima edizione della Palermo International Half Marathon-Trofeo Nissan Comer Sud, che metterà in palio 28 titoli italiani master di Maratonina.

Record di partecipanti

Il via alla manifestazione, valida anche quale quarta ed ultima tappa del Running Sicily, è fissato domenica 22 ottobre. Da primato è anche la presenza di stranieri, con oltre 300 atleti in rappresentanza di 30 nazioni al mondo. Tutti i particolari e tutte le novità sulla X Palermo International Half Marathon Trofeo Nissan Comer Sud saranno resi noti martedì prossimo, 17 ottobre, nella conferenza stampa in programma dalle 11 nella Sala Paolo Borsellino dell’assessorato regionale al Turismo di via Notarbartolo 9.

Sorbello: "Numeri sempre crescenti"

"Siamo pienamente soddisfatti dell’interesse per una manifestazione che ha fatto registrare numeri sempre crescenti - ha sottolineato Nando Sorbello, presidente della Asd Agex, organizzatore e ideatore della Palermo International Half Marathon Trofeo Nissan Comer Sud - le continue richieste di iscrizioni ci inducono a posticipare di qualche giorno ancora il termine ultimo per partecipare, sia alla Mezza Maratona, che alla 10 chilometri. ed alla Walkthon di 9,5 chilometri (quest’ultima non competitiva, a fine ludico motorio, ndr). Al via ci saranno atleti provenienti da tutto il mondo e ci saranno tantissimi atleti provenienti da ogni parte di Italia che andranno a caccia di uno dei 26 titoli individuali Master di Maratonina o proveranno a contribuire alla conquista del titolo per la propria squadra nella classifica per società".

Iscrizioni

Per i “ritardatari” c’è ancora la possibilità di iscriversi a Palermo, da Cammarata Sport di via Duca della Verdura n. 28, oppure da Bang Nutrition che, oltre alla sede di via Perez 141 a Terrasini, mette a disposizione anche il punto-vendita di Corso VI Aprile n. 310 ad Alcamo. Chi vuole potrà utilizzare anche la procedura online, collegandosi al sito internet Endu al seguente indirizzo: https://api.endu.net/r/i/80820.

Pettorali

Gli atleti e le societa? di Palermo e provincia dovranno ritirare il pettorale esclusivamente venerdì 20 ottobre, dalle ore 15.30 alle 19.30, da Cammarata Sport in Via Duca della Verdura 28 a Palermo, mentre tutti gli altri atleti sabato 21 ottobre, dalle 12 alle 19, nella segreteria della gara a Mondello, di fronte l’Antico Stabilimento Balneare.