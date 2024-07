Mezza maratona di Palermo a ottobre: già iscritti oltre 500 atleti in rappresentanza di 26 nazioni

Oltre 500 atleti in rappresentanza di 26 nazioni al mondo sono, già, iscritti all’undicesima Palermo International Half Marathon, corsa su strada in programma il 20 ottobre prossimo con partenza ed arrivo a Mondello. La rappresentativa più numerosa è quella francese con 64 partecipanti, seguita da quella polacca con 40 e dal Regno Unito con 31.

La gara, organizzata dalla ASD Agex di Nando Sorbello, sarà valida per il per il campionato siciliano assoluto di Maratonina, oltre che per il circuito Running Sicily (4^ e penultima tappa).

“A tre mesi di distanza dal via, cresce di giorno in giorno l’interesse per una manifestazione entrata pienamente nel circuito internazionale – ha sottolineato Nando Sorbello – riceviamo quotidianamente richieste di iscrizioni da tutte le nazioni al mondo. In questi giorni, sta perfezionando la partecipazione un gruppo di 42 atleti bielorussi. Il lavoro di promozione dell’interno circuito del Running Sicily e della Mezza Maratona di Mondello, ha trovato pieno riscontro nell’interesse degli amatori di tutto il mondo. Tutti sono attratti da un percorso che si snoda attraverso il mare di Mondello, il Parco della Favorita ed il centro città”.

Oltre al traguardo dei 21,0975 chilometri, è in programma una 10 Km. e una Walkthon (sempre 10 Km) non competitiva. Per rendere ancora più spettacolare il percorso, il presidente dell’ASD Agex Nando Sorbello, ha modificato il tracciato, rendendo più breve il passaggio dal Parco della Favorita, mentre in Piazza Ruggero Settimo, è previsto il “giro di boa” nell’area antistante “Palchetto della musica” e successivamente il Teatro Politeama. Il percorso, sia per il traguardo della Mezza Maratona che per quello dei 10 Km, è stato certificato dalla World Athletics. E’ possibile iscriversi da domani (martedì 16 luglio) direttamente nel negozio Cammarata Sport di via Duca della Verdura 28 a Palermo oppure con una procedura online, collegandosi al sito internet Endu a questo indirizzo.