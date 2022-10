Palermo International Half Marathon, cresce l'attesa: oltre 700 gli atleti al via

La gara è in programma domenica prossima, con partenza ed arrivo a Mondello. Quest'anno verrà assegnato anche il titolo di campione siciliano assoluto a squadre maschile e femminile di mezza maratona. Ultimi giorni per le iscrizioni, ecco come partecipare