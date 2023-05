Da Capaci a via D'Amelio: domenica la mezza maratona in memoria di Falcone e Borsellino

Nella settimana in cui ricorre il 31° anniversario della Strage di Capaci, domenica Palermo vivrà una giornata particolare, dove lo sport si fonderà con il sociale, con la prima edizione della Mezza Maratona Memorial Day Sap. "Non stiamo parlando di una delle tante nuove mezze maratone che nascono ogni anno, ma di un evento che proprio attraverso la corsa vuole sottolineare come Palermo e tutta la Sicilia voglia affrancarsi dalla piaga della mafia, ricordando le tante vittime che hanno pagato con la vita la loro ribellione", dicono gli organizzatori.

La manifestazione è patrocinata dalla Federazione Italiana Atletica Leggera, dalla Regione Siciliana, dai Comuni di: Palermo, Corleone, Capaci, Isola delle Femmine e Cinisi e si avvarrà della collaborazione dell’Ast (Azienda Siciliana Trasporti) e di numerosi imprenditori siciliani che hanno fortemente creduto in questo evento. L’adesione alla giornata di corsa sta superando ogni previsione: saranno oltre 300 i partecipanti alla 21,097 km agonistica inserita nel calendario nazionale Fidal, ma quel che colpisce è il riscontro che sta avendo la prima edizione del Cammino della Memoria, camminata non competitiva di 4 km, per la quale hanno già garantito la loro presenza oltre 500 persone e le adesioni, in entrambi i casi, continuano ad affluire.

La corsa, avrà il suo via alle ore 9:30 dal Giardino della Memoria “Quarto Savona Quindici” di Isola delle Femmine per poi raggiungere attraverso un lungo disegno via D’Amelio, sede del tragico agguato al giudice Borsellino, passando il commissariato di polizia di Mondello. Proprio in via D’Amelio ci sarà il ritrovo, per poi trasferire con i pullman tutti i partecipanti verso la sede di partenza.

Diverso il discorso riguardante il Cammino della Memoria, che prenderà il via alle ore 9:00 all’interno del Parco della favorita per poi affrontare la parte finale della mezza maratona. A tutti gli iscritti, oltre al pacco gara ricco di gadget, andrà una particolare medaglia a ricordo della manifestazione. Ci si può iscrivere ancora fino al 26 maggio al costo di 25 euro. I pettorali potranno essere ritirati già dal venerdì, dalle 16 alle 20 presso Tecnica Sport in via Aquileia a Palermo, sabato sempre nell’esercizio commerciale dalle 9:30 alle 13 e dalle 16 alle 20, mentre domenica dalle 7:30 si potrà provvedere direttamente al ritrovo.

Parte dei proventi che l’associazione realizzerà attraverso le quote d’iscrizione alla manifestazione sportiva e a quella ludico-motoria saranno devolute in beneficienza alla Onlus “Associazione culturale Memorial Day SAP” che si attiverà con iniziative di sostegno sociale. Mai come in questa occasione, esserci ha un significato particolare. Per informazioni cliccare su questo link.