Mezza maratona di Palermo, si iscrive un altro big: in gara anche Olivier Irabaruta

Si arricchisce di un altro pretendente al record della corsa la X Palermo International Half Marathon Trofeo Nissan Comer Sud in programma domenica 22 ottobre con partenza e arrivo a Mondello. Dopo il keniano della Libertas Orvieto Kisorio Hosea Kimeli ed il burundese Leonce Bukuru della Cosenza K42, l’organizzatore della manifestazione, Nando Sorbello, ha annunciato la partecipazione anche di Olivier Irabaruta della Quercia Trentingrana, vincitore della gara nel 2021 con il tempo di 1:04:15.

Tre olimpiadi alle spalle, il burundese Irabaruta, che vanta un primato di 1:02:12 sui 21,0975 Km, ha vinto quest’anno la Maratonina Città di Pistoia, il Giro podistico di Sant’Ambrogio ed è arrivato secondo alla Mezza Maratona di Prato. Il primato della Palermo International Half Marathon appartiene dal 2019 al keniano Joel Maina Mwangi con il tempo di 1:02:29.

Tra le donne, si prospetta per la vittoria un duello tra le keniane Emily Chepkemoi Cheroben dell’Atletica Castello e Nancy Kerage Kerubo dell’Acsi Campidoglio Palatino. La manifestazione, che vedrà alla partenza oltre 1.400 atleti in rappresentanza di 30 Paesi al mondo, metterà in palio 26 titoli italiani Master individuali e 2 a squadre. La gara sarà anche valida quale quarta ed ultima tappa del circuito internazionale Running Sicily Trofeo Nissan Comer Sud.

Oltre alla Mezza Maratona ed al traguardo sui 9,5 Km, in programma anche una “Walkthon” non competitiva, a fine ludico motorio, sempre sulla distanza dei 9,5 km. La partenza è fissata alle ore 9.30 nella zona antistante l’Antico stabilimento balneare di Mondello che, già, da sabato pomeriggio sarà il quartier generale della manifestazione.

Endupix, scarica le "tue foto"

Da quest’anno tutti gli atleti avranno la possibilità di scaricare le proprie foto in gara. Il servizio, realizzato da EnduPix, è a pagamento. “Fotograferemo la gara in diversi punti lungo il percorso - spiegano i fotografi - gli scatti subito dopo la gara saranno caricati su un server di Endupix. Abbiamo un software a riconoscimento facciale che è il più performante attualmente sul mercato, con un riconoscimento di oltre il 99% dei visi fotografati, anche di profilo. L'atleta deve, solamente, collegarsi alla pagina dei selfie sul portale Endupix e fare l'upload di un suo selfie, meglio se in assetto da gara. Le sue foto usciranno in 3 secondi e potrà scegliere quali acquistare. Ci sarà anche un prezzo molto conveniente per l’opzione ‘tutte le mie foto’. Il pagamento avviene come un normale acquisto on line”.

Ritiro pacco gara

Gli atleti e le societa? di Palermo e provincia dovranno ritirare il pettorale esclusivamente venerdì 20 ottobre, dalle ore 15.30 alle 19.30, da Cammarata Sport in Via Duca della Verdura 28 a Palermo, mentre tutti gli altri atleti sabato 21 ottobre, dalle 12 alle 19, nella segreteria della gara a Mondello, di fronte l’Antico Stabilimento Balneare. Gli atleti troveranno nel pacco gara: una maglia tecnica, una borsa-zaino, scaldacollo, pettorale e chip. Domenica, dopo la gara, al traguardo tutti riceveranno la medaglia ecosostenibile e interattiva in legno.