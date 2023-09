Mezza maratona di Palermo: saranno oltre 300 gli atleti in rappresentanza di 25 Paesi

Sono oltre 300 gli atleti in rappresentanza di 25 Paesi al mondo, già, iscritti alla X Palermo International Half Marathon – Trofeo Nissan Comer Sud, manifestazione di corsa su strada che metterà in palio 28 titoli italiani Master di Maratonina: 26 individuali e 2 a squadre. La gara, in programma domenica 22 ottobre con partenza e arrivo davanti l’Antico Stabilimento balneare di Mondello, prevede anche un traguardo sui 9.5 km. e una Walkathon (non competitiva) sempre sulla stessa distanza.

Atleti ed appassionati che perfezioneranno la partecipazione entro il 14 settembre prossimo usufruiranno della quota agevolata di iscrizione. Main sponsor della manifestazione sono Cammarata Sport, Bang Nutrition, Acqua Milicia e Casa di Cura Macchiarella.

La Palermo International Half Marathon sarà valida anche quale prova conclusiva del circuito internazionale di corsa a tappe Running Sicily-Trofeo Nissan Comer Sud, quest’anno articolato su 4 prove. Dopo il prologo a Malta dello scorso 26 febbraio con la 38^ MC Adventure Malta Marathon (vinta a tempo record dal marocchino Redouan Nouiri in 2:13:18 tra gli uomini e dalla scozzese Jemina Farley in 2:36:51 tra le donne) e la XII Maratonina di Terrasini del 7 maggio (vinta dal burundiano Onesphore Nzikwinkunda in 1:05:50 e tra le donne da Maria Grazia Bilello in 1:30:11), domenica 24 settembre è in programma a Mazara del Vallo la XIV Maratonina di Sicilia, valida anche per il Campionato siciliano individuale Master di Maratonina. Previsto anche un traguardo sulla 7 Km.

Al termine delle 4 tappe del Running Sicily sarà stilata una classifica finale comprendente la somma dei migliori 3 punteggi ottenuti nelle singole gare. Saranno premiati i primi 3 classificati maschile e femminile nelle categorie: JF/PF/SF – JM/PM/SM - M35 – F35 – M55 - F55 – M60 - F 60 – M65 – F65 -M70 e oltre – F 70 e oltre e i primi 6 classificati maschili e femminili nelle categorie M40 – F40 – M45 – F 45 – M50 – F50.