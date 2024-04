La Merlo calcio a 5 fa festa e vola in C1

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La Merlo calcio a 5 vince il campionato di Serie C2 girone A di calcio a 5. Matematicamente promossi la Merlo Calcio a 5 con attualmente 49 punti in classifica approda in serie C1 e sale di categoria. Disputata sabato a Sferracavallo contro l'oratorio Santi Cosma e Damiano la partita decisiva che sancisce la vittoria matematica del campionato con uno stacco di 5 punti dalla seconda in classifica, il città di Marsala con il risultato finale di 3 a 7 per i rossoblù Merlo. Record in casa e in trasferta per la squadra del presidente Wilson Merlo che ha avuto la meglio su squadre di alto calibro e favorite a vincere il campionato come Asd Jato, Città di Marsala , Ficarazzi e Pioppo I ragazzi di Mister Massimo Gallo mettono il sigillo per la serie C1 e si godono l'ultima giornata di campionato da campioni.