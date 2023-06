Menzel El Emir night trail, tutto pronto a Misilmeri per la corsa sotto le stelle

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si svolgerà sabato primo luglio il Menzel El Emir night trail, consueto appuntamento per i trail runner siciliani. Appuntamento per la partenza alle 20:30 in piazza Comitato. Alla partenza si conteranno circa 200 atleti provenienti da ogni parte della Sicilia. La manifestazione è organizzata dall’associazione Marathon Misilmeri.

"Il Menzel El Emir si conferma manifestazione di alto livello, come ogni anno e per sette anni consecutivi abbiamo dimostrato di essere all’altezza delle aspettative degli atleti che giungono a Misilmeri da ogni parte della Sicilia", dichiara Nino Baudo tra i promotori dell’iniziativa.

Sarà una festa nella festa che comincerà nel pomeriggio presso il Castello degli Emiri, location d’eccezione per il 2023, che sarà reso accogliente per ospitare oltre 200 atleti. Quando si arriva a Misilmeri, non sembra che da lì possa partire una gara trail, le montagne non altissime, sono quasi nascoste, non ci si immagina quanto tecnico e spettacolare risulterà questo trail, gli atleti potranno ammirare le bellezze di un panorama mozzafiato che si affaccia sul golfo di Palermo, illuminato dalle lampadine frontali che ogni concorrente obbligatoriamente doveva portare con sè.

Un trail entusiasmante adrenalinico, capace di sviluppare vibranti sensazioni nel buio della notte. Solo una lucetta (frontale) e i suoni dell'ambiente circostanti, ben lontani dall'inquinamento luminoso ed acustico, questo vivranno i partecipanti al Menzel. I misilmeresi come ogni anno non perderanno questa occasione, tanti parteciperanno al walk trail, camminata non competitiva di 7 chilometri.

Per finire musica dal vivo, buffet finale, tanto cibo, frutta, e tanta birra. In sintesi la sesta edizione del “night trail”. La premiazione sarà alla presenza del sindaco Rosario Rizzolo, e dell’assessore allo Sport. A ogni concorrente sarà consegnato un “pacco gara” contenente maglia ricordo e gadget vari, ma la sorpresa finale per tutti i classificati sarà la bellissima medaglia in legno realizzata da artigiani misilmeresi.