Rotte e fornelli: al via il Memorial Piero Majolino, il dirigente del Circolo della Vela morto nel 2020

Si disputerà sabato e domenica la quarta edizione del Memorial “Piero Majolino”, manifestazione dedicata all’ex dirigente sportivo del Circolo della Vela Sicilia prematuramente scomparso nel 2020. Trentadue gli equipaggi iscritti alla particolare regata che mette insieme capacità culinarie e agonistiche e che porterà i velisti, per la maggior parte amici di Piero Majolino, sabato da Mondello a San Vito Lo Capo per una veleggiata di trasferimento e domenica sulla rotta inversa per la regata con handicap anticipato per compensare i tempi fra le imbarcazioni di stazze diverse.

La veleggiata in ricordo di Majolino, che nella sua carriera per mare ha partecipato a più di dieci edizioni della Palermo-Montecarlo vincendone due, si dividerà in due fasi: sabato alle 10 la partenza alla volta di San Vito Lo Capo, ma prima agli equipaggi sarà consegnata la “mystery bag” con gli ingredienti a sorpresa per preparare il “Piatto assegnato” dal comitato di regata, ogni imbarcazione poi preparerà anche il “Piatto dell’armatore”. I velisti dovranno preparare le portate durante il viaggio, poi appena attraccati a San Vito Lo Capo una giuria che conterà sulla competenza di Pietro Adragna, reduce dalla partecipazione a MasterChef11, valuterà il lavoro degli chef di bordo prima di mangiare tutti insieme sabato sera al circolo sportivo Suprising; domenica la seconda fase con la regata che partirà alle 10: le barche scatteranno dalla linea del via con la formula della partenza differenziata, le prime a issare le vele saranno le barche più lente, poi quelle più veloci. Il traguardo sarà posto a Mondello davanti al Circolo della Vela Sicilia. Al vincitore sarà assegnato il Trofeo Challenge Piero Majolino. Nella gara culinaria sarà premiato il vincitore del “Piatto assegnato” e quello del “Piatto dall’armatore”.

Il Memorial Piero Majolino, organizzato dal Circolo della Vela Sicilia con il patrocinio del Comune di San Vito Lo Capo e la collaborazione di Tasca d’Almerita e di Olio Barbera è aperto a tutti gli yacht delle categorie ORC: Crociera/Regata e Gran Crociera.

Particolarmente sentito per il Circolo della Vela Sicilia l’appuntamento in ricordo di Piero Majolino che è arrivato alla quarta edizione. Piero Majolino, oltre ad avere ricoperto la carica di direttore sportivo per diversi anni, ha partecipato nel ruolo di prodiere con il presidente Agostino Randazzo a tantissime regate che li hanno visti protagonisti insieme: fra queste la vittoria nel 1974 al Campionato Italiano Juniores Classe 470 e nel 1975 il settimo posto agli Europei 470 a Stokes Bay in Gran Bretagna.

L’anno scorso a vincere la regata è stata Quattrogatti, il Comet 45S di Andrea Casini della Società Canottieri Palermo; nelle prime due edizioni invece a vincere era stata Cochina, il First 40 di Piergiorgio Fabbri armato dal Circolo della Vela Sicilia.