Mediolanum Padel Cup 2024, a Palermo si sfidano pure gli ex calciatori: in campo Vincent Candela e Stefano Fiore

Un lungo weekend di grandi partite e sfide tra campioni si prepara al Country Time Club di Palermo, dove entra nella fase clou la Mediolanum Padel Cup, l'Open targato FITP con 15mila euro di Prize Money, organizzato in partnership con American Express. Un evento aperto gratuitamente al pubblico, che potrà assistere alle sfide tra i migliori giocatori italiani e non solo, ma anche incrociare alcuni ospiti speciali che con Palermo hanno un legame di lunga data. Si parte domani con l’esordio della prima coppia di big, due ex top 20 della scena mondiale gli italo-argentini German Dario Tamame e Cristiano Marcelo Calneggia: il primo campione europeo nel 2019 con la nazionale italiana, il secondo ex numero 1 in Italia (attualmente è numero 14 FITP), entrambi per molti anni protagonisti e punti di riferimento della disciplina.

Il weekend vedrà l'entrata di altre Superstar della scena internazionale, come Simone Cremona - otto volte campione italiano nel maschile, quattro nel misto, oro, argento e bronzo in maglia azzurra in tre edizioni degli Europei – numero 7 del ranking FITP e 123 del ranking mondiale FIP. Staccato di una sola lunghezza sia nelle classifiche nazionali che in quella mondiale, ecco Daniele Cattaneo. I due scendono in campo in coppia, rispettivamente, con Matias Del Moral e il classe 2004 Rodrigo Coello, numero 268 al mondo, talento emergente della NextGen mondiale e fratello di “Re Artù” e cioè quell'Arturo Coello numero uno al mondo e grande protagonista nel circuito Premier Padel. Cremona-Del Moral e Coello-Cattaneo sono rispettivamente le teste di serie numero 1 e 2 del draw maschile.

LE STAR AL FEMMINILE

Grande attesa anche per il tabellone delle ragazze, con cinque giocatrici protagoniste ai vertici del movimento nazionale: è il caso di Lara Meccico e Chiara Giaquinta, numero uno del tabellone e rispettivamente numero 9 e 22 del ranking FITP. Dall'altra parte del draw, teste di serie numero 2 sono due giocatrici di grande livello come Elsa Rebecca Terranova e Antonella Cavicchi: quest'ultima è numero 19 della classifica italiana, mentre Terranova è numero 17. Le teste di serie numero 3, sono la classe 2001 Clarissa Aima e Paola Ciabattoni(2000), quest’ultima numero 20 FITP. Letizia Dell'Agnese e Marina Garcia chiudono il quadrilatero delle teste di serie del tabellone femminile.

FOOTBALL LEGENDS

I grandi campioni del padel non saranno i soli protagonisti del fine settimana: domenica sarà il turno delle Legend del pallone, tra cui Simone Barone e Marco Amelia, entrambi con un passato calcistico con la maglia rosanero. L’ex centrocampista e portiere del Palermo saranno impegnati nella “Vip ProAm Exhibition” - un mini torneo dedicato alla community di Banca Mediolanum - insieme ad altre due campioni del pallone, Vincent Candela e Stefano Fiore.