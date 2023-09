Final Six Coppa Italia, a caccia del trofeo anche la squadra dei medici di Palermo

I medici della Asd Nazionale Medici Calcio tornano a sfidarsi per la Final Six della ventesima edizione della Coppa Italia da venerdì 15 a domenica 17 settembre in Calabria, in Sila. Ci sarà anche il Palermo in uno dei due quarti di finale.

Le sei formazioni che si sfideranno sono Bologna, Melito Porto Salvo, Palermo, Napoli Flegrea, Reggio Calabria e Cosenza. Ad ospitarli i campi "Salvatore Baffa" di Cotronei, "Ampollino" di Villaggio Baffa e "Paolo Rossi Stadium" di Villaggio Palumbo. Il Bologna e Melito accederanno direttamente alle semifinali il 16 pomeriggio allo stadio "Ampollino", mentre i medici di Palermo se la vedranno con il Cosenza (sesta classificata) e i medici di Reggio Calabria con gli omologhi del Napoli Flegrea, che si incontreranno nei due quarti di finale venerdì 15 allo stadio Baffa. Domenica, a partire dalle 10, al "Paolo Rossi Stadium", le finali per il terzo e quarto posto e per assegnare il titolo alla squadra. La manifestazione è organizzata in collaborazione con l’Aics e il patrocinio del Comune di Cotronei.