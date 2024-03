Mediatrice C5 esplosiva, vittoria per 13-3 contro Mater Ecclesiae e qualificazione alle semifinali

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Una vittoria perentoria 13-3, netta, di forza contro un ostico avversario che arrivava a questa sfida con i favori del pronostico e avendo dalla sua il diritto di giocare in casa per regolamento vista la miglior posizione di classifica al termine della regular season. I ragazzi di coach Fabio Errera hanno giocato la gara perfetta per un gruppo stupendo che sta dimostrando grande maturita’ soprattutto dopo l’infortunio del bravo Alessandro Costa a cui vanno gli auguri di una pronta guarigione.

Il roster di Villa Tasca ha giocato un ottimo futsal di grande qualità e da grande squadra, grazie alla manita del bomber Flavio Lo Coco, alla tripletta di Cristian Cirrincione, alle doppiette di Samuel Basile e Gabriele Crocetti e alla rete di Antonio Puleo. Adesso le semifinali per un gruppo molto motivato.