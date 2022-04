Campionati italiani categoria junior cinture nere 2022, pioggia di medaglie per la Taekwondo sport academy

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La Taekwondo Sport Academy di Palermo ha fatto bottino di medaglie d'oro ai Campionati Italiani categoria junior cinture nere 2022 nella prestigiosa località di Fondi. Gli atleti si sono distinti su due fronti: il primo, settore THF freestyle series III con la partecipazione dell' atleta palermitano Alessandro Mazzola che con le strepitose e spettacolari performance conquista l’oro nel talent freestyle e l’argento del Classic freestyle. Per il settore combattimento ben 5 sono stati i ragazzi a lottare per il titolo italiano.

Ottima infatti la prestazione di Mattia Floridia nella categoria -45 kg che dopo 4 difficili incontri disputati con grinta e determinazione si aggiudica il titolo di campione italiano 2022. Idem per il Monrealese Giovanni La Mattina che con tenacia si proclama campione italiano 2022 nella categoria -48 kg. Meritatissimo l’Oro anche per il palermitano Matteo Marinaro che si laurea campione italiano 2022 nella categoria -73 kg. Ottima la performance del palermitano Marco Lo Cacciato che dopo tre incontri disputati conquista il titolo di vicecamipone italiano nella categoria -51 kg ed infine dopo 2 incontri disputati il bronzo del monrealese Gaetano Cirivello nella categoria -48 kg. Una gara strepitosa che permette alla società sportiva di guadagnare il primo posto nella classifica per società. proclamandola società Campione d'Italia categoria junior maschile cinture nere 2022.

"Fieri ed orgogliosi dei risultati ottenuti, impegno sacrificio e perseveranza sono gli ingredienti giusti per ottenere i più grandi traguardi. Adesso in preparazione per I prossimi eventi sportivi".