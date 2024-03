Max La Manna si piazza sul podio al Grand Prix Veterani Judo della Lombardia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nell'ambito del prestigioso Grand Prix Veterani Judo della Lombardia, tenutosi il 3 marzo 2024, un nome ha brillato con luce propria: Max La Manna, cintura nera 2° dan di Judo Master agonista siciliano palermitano, ha conquistato il terzo posto nella sua categoria -73 kg, aggiungendo un altro importante traguardo al suo ricco palmarès.

Con una prestazione straordinaria e una determinazione incrollabile, La Manna ha dimostrato ancora una volta la sua maestria sul tatami, conquistando il gradino del podio nella competizione riservata agli atleti veterani di judo. Il judoka siciliano ha affrontato una serie di avversari agguerriti provenienti da tutto il territorio nazionale, dimostrando una tecnica impeccabile e una strategia vincente che lo hanno portato al meritato successo.

La sua esperienza pluriennale nel mondo del judo, unita alla sua passione e dedizione verso questo sport, lo hanno reso un punto di riferimento per gli altri atleti e un esempio di determinazione per tutti. La Manna, oltre a essere un eccellente judoka, è anche un ambasciatore della cultura siciliana e un orgoglio per la comunità palermitana. Il suo impegno nel promuovere lo sport e i valori positivi che esso porta con sé lo rendono un esempio da seguire per le giovani generazioni. Il terzo posto conquistato al Grand Prix Veterani Judo della Lombardia è solo l'ultimo successo di una lunga serie per Max La Manna, il cui talento e dedizione continuano a ispirare e a sorprendere.

La sua storia è un esempio di come la determinazione e la passione possano portare alla realizzazione dei sogni, e il suo nome rimarrà scolpito nell'albo d'oro dello judo italiano. Insieme a tutta la comunità sportiva siciliana, applaudiamo e celebriamo il trionfo di Max La Manna, un vero campione dentro e fuori dal tatami.