Mattia Rao, il barman che allena i giovani calciatori della "Cantieri Cus Academy"

Mattia Rao, 28enne palermitano di Villagrazia, allenatore di giorno al Cus Palermo, barman di notte al Bar Chiosco di via Libertà. Ottime le sue referenze, Mattia collabora con società importanti quali Il Torino, dove intraprende altresì un periodo di Camp,inoltre raggiunge l'abilitazione tecnica di Uefa C. Si aggiungono alle sue esperienze, le altrettanto importanti collaborazioni con La Cavera Accademy in Belgio ma soprattutto la grande esperienza acquisita con la Juventus Academy, dove ha avuto grande modo di migliorare l'aspetto formativo, confermando la propria presenza nei prossimi raduni Juventus. Il suo curriculum arriva alle orecchie della Dirigenza Cus Palermo e a Luglio il matrimonio calcistico ^Mattia Rao-Cus Palermo^ si ufficializza grazie all ottimo lavoro di Claudio Fiscelli(Responsabile Scuola calcio)-Andrea Bruno(Direttore Sportivo)-Salvo Demma(Responsabile Attivita’ di Base Scuola Calcio) e Giuseppe Gentile(Dirigente Federale).

Per loro Mattia rappresenta uno dei grandi acquisti per quel che concerne lo staff Tecnico per il sodalizio di Via Altofonte. Mattia Rao, non solo un tecnico, ma innazitutto un ragazzo dai grandi valori sociali-sportivi. Da inizio stagione ad oggi con un lavoro meticoloso e certosino dal 23 Agosto 2021 insieme alla Dirigenza cussina e al suo staff con i fidatissimi ed esperti Gabriele Amato, Francesco Lombino e Ciccio Parisi. Mister Rao in panchina anche in varie gare in qualità di collaboratore di coach Giancarlo Ferrara(tecnico 1° squadra) nel Campionato Regionale di Eccellenza. Grandissima stima e fiducia per mister Rao da parte del Presidente Cus Palermo Giovanni Randisi, del Presidente della Sezione calcio Pietro Adragna e del Direttore Sportivo Dario Biondo.Risultati eccellenti ottenuti con il Settore Giovanile. Iniziando dagli Allievi regionali Under 18 con un secondo posto dietro la corazzata Trapani 1905 e una qualificazione ottenuta al 2° turno dei Play-off battendo in casa l’ostico Citta’ di Cinisi grazie alla rete decisiva di "sua maesta" Attilio Mamone.

Inoltre grandissimo risultato anche dai ragazzi della Juniores regionale Under 19, battendo il favorito Resuttana San Lorenzo,capace di una remuntada incredibile nel girone di ritorno ,vincendo tutti gli scontri diretti compreso lo spareggio finale del Pasqualino Stadium di Carini,finale 2-0 con la vittoria del Girone A e la qualificazione alle Fasi Finali regionali. Come non menzionare le sue bellissime creature calcistiche nel Settore Giovanile Scolastico cussino. Con gli Esordienti ctg 2009 che hanno ottenuto una qualificazione storica e prestigiosa per la scuola calcio d' Elite Cus Palermo (tra le prime 25 del panorama regionale siciliano), con la qualificazione nel Campionato Fair Play Under 13 Figc alla Fase regionale, risultato meritatissimo.

Infine con le ragazze della formazione Under 12 sta ottenendo ottimi numeri sia in termini di qualità e quantità con la partecipazione assoluta al Carnival Cup. Le piccole calciatrici si sono ben distinte in campo ottenendo attestati di stima da parte di tutti grazie all' ottimo lavoro intrapreso ad inizio stagione da Mattia Rao e all' apporto in corso d'opera dal mese di Gennaio da parte della brava coach palermitana Alessandra Badalamenti.

Andrea Dieli (Comunicazione Cantieri Cus Academy)