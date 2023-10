E' palermitana la campionessa italiana di sollevamento pesi: "Adesso sogno di andare alle Olimpiadi"

Dal crossfit al sollevamento pesi, con il sogno Olimpiadi nel cassetto. Martina Chiacchio, attuale campionessa italiana strappo e slancio, bronzo agli scorsi Europei Junior e Under 23 di Bucarest, non ha dubbi: sono le Olimpiadi il vero sogno da trasformare in realtà. La ventiduenne palermitana della Iron Fit Palermo sta battendo record su record: da ultimo ha preso parte alla San Marino Cup, la scorsa settimana, la competizione a squadre conclusasi con la vittoria della Sicilia. Per lei, nella manifestazione, il best sinclair femminile (coefficiente corrispondente al peso corporeo rispetto al peso alzato, ndr): in sostanza, la migliore atleta femminile.

“Inizialmente praticavo il crossfit – ha esordito a PalermoToday Martina Chiacchio – che comprende anche la pesistica. La parte che prediligevo di più, che mi entusiasmava maggiormente, era proprio il sollevamento pesi. Tramite il crossfit ho conosciuto il mio attuale allenatore, Marco Radicello: due anni fa ho lasciato il crossfit per dedicarmi soltanto al sollevamento pesi. Il peso massimo sollevato? Proprio sabato scorso, a San Marino, 94 kg in strappo: è il mio nuovo record personale. Il massimale, nello slancio, invece l’ho stabilito agli Europei di Bucarest: 114 kg”.

Una passione che cresce giorno dopo giorno, che spinge l’atleta palermitana ad andare oltre i propri limiti: “Una grande passione mi spinge a portare il mio corpo sempre al limite – ha precisato - sono esercizi che richiedono grande precisione e concentrazione”.

Come ogni atleta, inevitabilmente, grandi sacrifici per cercare di raggiungere i migliori risultati: “Mi alleno alla Iron Fit con un programma specifico. Il lunedì, mercoledì e venerdì sia la mattina che il pomeriggio; il martedì e il sabato un solo allenamento. Seguo una dieta specifica, molto rigorosa: l’allenamento richiede parecchio tempo, sino a due ore almeno. L’alimentazione corretta è basilare per rendere al massimo nelle prestazioni, inoltre il sollevamento pesi prevede specifiche categorie e noi dobbiamo rimanere in quel range. I sacrifici li faccio anche nella mia vita sociale, nel senso che comunque esco pochissimo: non conduco una vita da ventiduenne, nel weekend cerco di riposarmi al massimo visto che la settimana è piuttosto intensa. Studio criminologia, adesso presso una università telematica visti gli impegni: lo studio è fondamentale, non posso certo abbandonarlo. Il mio sogno è entrare in un gruppo sportivo per poter continuare a praticare questo sport”.

La chiamata della Nazionale un anno fa circa, a certificare gli ottimi risultati ottenuti: “Un anno fa circa ho ricevuto la convocazione per il Collegiale, che si è svolto al centro di preparazione olimpica Giulio Onesti. Dopo essere diventata campionessa italiana sono stata contattata per gareggiare agli Europei di Bucarest, lo scorso luglio”.

Nonostante abbia iniziato da poco, Martina ha già un ottimo palmares ed è per questo che sogna le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Quelle di Parigi saranno irraggiungibili, visto che non ha preso parte alle qualifiche: “Nel mio palmares attualmente ho il bronzo agli Europei e sono campionessa italiana di specialità strappo e slancio. A dicembre spero di ripetermi e confermare il titolo, visto che ci saranno i campionati italiani Assoluti. Mi dispiace non aver fatto in tempo a gareggiare per le qualifiche di Parigi 2024, ma punto decisamente alla prossima edizione del 2028. Ho iniziato relativamente da poco, ma punto a migliorare giorno dopo giorno. A gennaio 2024 – ha concluso Martina - spero di poter prendere parte agli Europei senior, in programma tra Bulgaria e Armenia”.