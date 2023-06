Maratona di Palermo, l'edizione del 2023 vestirà Joma: accordo col brand spagnolo

Nella prossima edizione, in programma il 19 novembre 2023, la Maratona di Palermo “vestirà” Joma. Il brand spagnolo ideato a Portillo de Toledo nel 1965 per opera di Fructoso López e leader dell'equipaggiamento sportivo, sarà al fianco della 28a Maratona di Palermo, in qualità di Sponsor Tecnico dell’evento. Joma, sempre più vicino al mondo dell’atletica leggera, dopo la Maratona di Roma e quella di Firenze, ha scelto dunque la maratona del capoluogo siciliano, evento che da sempre fa del suo percorso il punto di forza e che lo colloca tra le distanze regine più apprezzate e belle d’Italia.

Joma fornirà le maglie tecniche per tutti i partecipanti, "brandizzando" anche l’abbigliamento per lo staff. Una sinergia importante per entrambe le realtà, da un lato il brand spagnolo, che da poco ha avviato anche una partnership tecnica con la Fidal, sbarca nell’isola in un momento in cui tutto il movimento dell'atletica leggera, ha riscoperto una nuova "primavera", dall’altro la Maratona di Palermo che punta a crescere nei numeri, dopo aver intrapreso la strada della qualità, certificando così l’ottimo lavoro del marketing.

"C'è grande soddisfazione ed entusiasmo, per la partnership raggiunta con Joma - le parole di Vincenzo Alaimo responsabile del marketing della Maratona di Palermo - un connubio destinato ad essere vincente e ne sono sicuro, a crescere e a durare nel tempo". E le sorprese non finiscono qua; nel prossimo futuro potrebbe svilupparsi anche una linea di merchandising a marchio Maratona di Palermo, dedicata a tutti gli appassionati del running e della manifestazione in particolare, naturalmente targata Joma.