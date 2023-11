Maratona di Palermo, edizione mondiale: in gara atleti da Australia e Usa, iscritto anche un 83enne

Tutto pronto per l'edizione numero 28 della Maratona di Palermo che scatterà domani - domenica 19 novembre - alle 8.30 in punto. Circa duemila gli atleti in gara (un terzo le donne) distribuiti tra la distanza regina dei 41,195 km (500 i maratoneti) la mezza maratona e le staffette.

Numeri che regalano statistiche e curiosità: trentacinque le nazioni al via: da Polonia, Gran Bretagna, Francia, Belgio, Germania, Stati Uniti e Spagna il contingente più numeroso. Ma a Palermo arriveranno atleti anche da Svezia, San Marino, Svizzera, Lituania, Irlanda, Austria, Australia, Slovenia, Ungheria e Danimarca, Kenya, Marocco ed Etiopia. Tra le regioni italiane con più iscritti, oltre alla Sicilia, troviamo la Lombardia, l'Emilia Romagna, Lazio, Campania, Veneto e Piemonte. La provincia più rappresentata è quella di Palermo, a seguire Trapani, Agrigento e a sorpresa Roma e Milano. Altre province in evidenza per partecipazione di atleti sono quelle di Catania, Messina, Forlì Cesena, Napoli e Siracusa.

Al maschile la categoria con più podisti ai nastri di partenza è la SM50 (254), al femminile è la speculare SF50 con 74 atlete.

I più giovani della manifestazione sono Ruggero Tancredi Tortorici e Alexandra Hollowai (quest'ultima correrà la maratona) rispettivamente di 19 e 21 anni. I meno giovani sono Giuseppe Camillo Cucina 83 anni (in mezza maratona) e Angela Maria Terralavoro che è anche la donna con più primavere a cimentarsi nella maratona; al maschile il suo pari sarà Salvatore Fiamingo di 75 anni.

Sono 263 i team che arriveranno a Palermo: il più numeroso, ancora una volta in questa manifestazione, è quello della Palermo Running con 59 atleti al via. A seguire l'Amatori Palermo (46), la Trinacria Palermo (33), la Polisportiva Marsala Doc (32), l'ASD Sicilia Running Team con 28 atleti e l'Agex con 25.

La società d'oltre stretto più numerosa è la romana Purosangue Athletics Club con 23 atleti. Ancora Sicilia per le società con più iscritti, con Marathon Monreale (21) a seguire la campana Libertas Atletica 88 Acerra con 20 atleti, al pari di Barboni di Lusso e Palermo H13.30.

Il record della manifestazione è del keniano Kemboi David Murkom che vinse l'edizione del 1999 con il tempo di 2 ore, 10'39''. Al femminile questo record è detenuto dalla keniana Kilel Caroline Chept che vinse nel 2004 con il crono di 2 ore 31'39''. L'albo d'oro maschile narra che il Kenya trionfa consecutivamente a Palermo dal 2016 e che tra le donne l'ultima vittoria etiope è stata con Oda Shashe Worknesh nel 2011. L'ultimo italiano (che è anche l'ultimo siciliano) a vincere la Maratona di Palermo è stato

Filippo Lo Piccolo nel 2015, l'ultima italiana è stata Stefania Pulici appena due anni fa. Infine l'ultima vittoria di un’atleta siciliana è stata quella di Giusi Chiolo nel 2014.

Intanto ieri ha aperto l'expo della Maratona di Palermo, quest'anno ancora più grande e che trova casa a piazza Politeama. Oggi apertura dalle 9.30 e fino alle 19.30; domenica 19 novembre (07.00 – 14.30). Tante le iniziative collaterali con l’opportunità d’incontrare partner e sponsor della manifestazione. Sempre oggi (sabato 18 novembre) alle 17 sarà presentato il gruppo dei Pacer a seguire la presentazione dei Top runner. Eventi che saranno “raccontati” sul posto dagli speaker della manifestazione e dalla diretta radiofonica a cura di Radio Action 101.2 prevista dalle 16.15 fino alle 18.45.