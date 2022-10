Maratona di Palermo, un mese allo start: tutte le novità dell'edizione 2022

Manca un mese esatto alla XXVII edizione della Maratona di Palermo, in programma domenica 20 novembre. Dopo l’edizione della ripartenza dello scorso anno, "quest’anno si attendono numeri da record e i presupposti ci sono tutti, viste le tantissime iscrizioni giunte in questi mesi, anche da oltre frontiera", afferma l'organizzazione della kermesse, Asd Media@.

Maratona di Palermo 2022, le novità

La Maratona di Palermo si prepara dunque per un appuntamento che promette spettacolo, a cominciare dalla prima ghiotta novità, la staffetta che va ad affiancarsi alla distanza regina e alla mezza maratona. Le squadre saranno composte da quattro staffettisti, che si divideranno equamente i 42,195 km, un momento di condivisione e agonismo per chi non è ancora pronto per le più probanti distanze. Cambia anche il luogo di partenza e cambia il percorso, ma in questo caso più che una novità è un piacevole ritorno al passato.

Lo start a piazza Politeama

Lo start per tutti sarà dato alle 9 da piazza Politeama. Il percorso della maratona (che sarà ufficializzato nei prossimi giorni) si svilupperà su due giri identici, che toccheranno il cuore della città e il parco della Favorita. Non ci sarà Mondello, né il “salitone” di Valdesi e questo per gli amanti della prestazione, sarà sicuramente una buona notizia. Organizzatori che pian piano cominciano a svelare tutte le iniziative dell’edizione del 2022, a cominciare dall’aspetto sociale della manifestazione. La prima è quella legata al nome della friulana Silvia Furlan da trent’anni affetta da sclerosi multipla, che sarà alla partenza della mezza maratona. "Lo sport come modo corretto per stare al mondo", il suo messaggio che da anni, porta in giro per l’Italia.

La medaglia e le iniziative

Tutti gli atleti che concluderanno la propria gara, su qualunque distanza essa sia, riceveranno la medaglia della XXVII edizione. Semplice e lineare, la medaglia riporta sul fronte la scritta “Maratona di Palermo” e il numero in arabo dell’edizione. Sul retro, data e lo storico main sponsor, Unicredit. Nastrino giallo così come color oro, quest’anno è la medaglia che dopo qualche anno abbandona il bronzo e le immagini in rilievo dei monumenti di Palermo.

L’expo della Maratona di Palermo sarà venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 novembre a piazza Castelnuovo, nell'ampia area limitrofa al Palchetto della Musica, da poco intitolato a Giuni Russo, la cantante palermitana scomparsa nel 2004. Tre giorni “a tutto stand”, per incontrare "Maratona", i suoi sponsor e le sue molteplici iniziative.

La Maratona di Palermo si fregia del patrocinio dell’Unesco. Il riconoscimento (arrivato nel 2017) è strettamente legato alle bellezze d’arte che il percorso della maratona attraversa. Un tuffo, a sua volta, nel percorso Unesco di Palermo, con lo slogan "Per correre l’arte", che negli anni è diventato simbolo stesso della manifestazione del capoluogo siciliano.

Novità tra i cantori della XXVII Maratona di Palermo. Oltre al confermato Michele Marescalchi, il racconto dell’evento sarà affidato a Paolo Mutton, storica voce del Giro podistico Internazionale di Castelbuono.

Chi ha vinto l'ultima edizione

L’ultima volta è finita così. L’edizione del 2021, ha visto trionfare in maratona il keniano Fredrick Kiptoo e al femminile la milanese Stefania Pulici. Nella mezza maratona successi di Giorgio Giacalone e Annalisa Di Carlo.

Le iscrizioni (qui il link) si chiudono l’otto novembre: Ancora tre settimane per iscriversi alla XXVII Maratona di Palermo. Attualmente le tariffe sono di 30 euro per la distanza dei 42,195 chilometri, 25 euro per la mezza maratona e 40 euro per la staffetta. Ultimo cambio di tariffa a partire dal 30 ottobre. Una settimana dopo la chiusura delle iscrizioni.