Maratona di Palermo, presentata l'edizione numero 27: al via 2.000 atleti da 30 nazioni

Domenica 20 novembre si rinnova l’appuntamento con la Maratona di Palermo che quest’anno tocca le ventisette edizioni. La manifestazione, organizzata dall’ASD Media@, è stata presentata stamattina presso la sede Unicredit di Palermo. Dopo l’edizione della ripartenza dello scorso anno, quest’anno si attendevano numeri da record, che puntualmente sono arrivati. Circa 2000 gli atleti ai nastri di partenza (e le iscrizioni sono ancora aperte) suddivisi tra maratona e mezza. E poi, novità di quest’anno, le staffette: in tutto, trenta, ognuna composta da quattro podisti che si divideranno equamente i 42,195 km.

Trenta le nazioni rappresentate: a Palermo arriveranno podisti da Gran Bretagna, Belgio, Francia, Lituania, Usa, Spagna, Serbia, Polonia, Ucraina, Ungheria, Danimarca, Svizzera, Svezia, Romania, Malta, Norvegia, Israele, Olanda, Argentina, Libano, Australia, Kenya, Marocco, solo per citare le più rappresentate. Cinquecento gli atleti che correranno la distanza regina, con un trend in crescita anno dopo anno. Lo start verrà dato alle ore 8.30 da piazza Ruggero Settimo, dove è previsto anche l’arrivo. Un ritorno al recente passato per il percorso sviluppato su due giri identici, che toccheranno il cuore della città e il parco della Favorita: correndo tra storia e arte, la Maratona di Palermo si affaccerà sul Teatro Massimo, la Palazzina Cinese, villa Niscemi, Palazzo dei Normanni, Quattro Canti, San Domenico, la Cattedrale. L’edizione del 2021, ha visto trionfare in maratona il keniano Fredrick Kiptoo e al femminile la milanese Stefania Pulici . Nella mezza maratona successi di Giorgio Giacalone e Annalisa Di Carlo.

I top della gara

Sia al maschile che al femminile il parterre di quest'anno è targato Kenya. Tra gli uomini ci saranno il vincente e il piazzato della scorsa edizione della Maratona di Palermo, rispettivamente Kiptoo Fredrick Kipkosgei e Kiura Denis Mugendi. Il primo quest’anno ha corso la Maratona di Varsavia in 2h19’18. Kiura, il più giovane del gruppo, si è piazzato quarto alla recente Torino City Marathon, che ha visto la vittoria del modicano Giuseppe Gerratana. In gara anche Njru Bonface Fundi che si presenta con 62 minuti netti sulla distanza della mezza; a Palermo esordirà in maratona. Tra le donne a prenotare il successo è Jeptanui Jackline prima alla recente Olioliva Run di Imperia sulla distanza dei 10 km e settima alla Maratonina Città di Arezzo. A fare da lepre all’atleta africana sarà un altro keniano Ngetich Philip Kijmaio.

I siciliani in gara

Ci sarà il vincitore dello scorso anno della 21,097 chilometri Giorgio Giacalone, pronto a regalarsi un prestigioso bis. A dargli battaglia Soumalie Diakite, ventiduenne di origini somale, da sette anni a Palermo, già vincitore della maratonina di Terrasini e della 10 km che si è corsa lo scorso ottobre nell’ambito della International Palermo Half Marathon. Al femminile discorso aperto tra la mazarese Letizia Sucameli, la messinese Valentina Catania e la palermitana Barbara Romano e l’altofontina Maria La Barbera, quest’ultima terza assoluta nella distanza regina nell’edizione del 2019. Nella maratona ci sarà anche Maria Giangreco atleta master capace nel di vincere nel marzo di quest’anno, una edizione molto ventosa della Messina Marathon. Tra le siciliane, sicura protagonista nella distanza regina Simona Sorvillo, nel 2020 campionessa regionale di categoria.

Il percorso

Ore 8.30 Piazza Ruggero Settimo- viale della Libertà -piazza Vittorio Veneto – via dell’Artigliere – viale Diana (ingresso Parco della Favorita)-viale Diana (direzione Mondello) – via Margherita di Savoia- (giro di boa 100 metri prima dell’ incrocio con via Mater Dolorosa) via Margherita di Savoia- viale Ercole-Palazzina Cinese-Cortile Niscemi-viale Niscemi- viale Ercole-viale Diana-via dell’Artigliere-piazza Vittorio Veneto- viale della Libertà- Piazza Ruggero Settimo – via Ruggero Settimo-via Cavour-via Roma-corso Vittotio Emanuele-piazza Villena-Porta Nuova – corso Calatafimi – piazza Indipendenza – ingresso Palazzo Reale (passaggio Interno ARS) - piazza del Parlamento – corso Vittorio Emanuele – piazza Villena (Quattro Canti) – via Maqueda – via Trieste – via Roma – via Cavour-via Ruggero Settimo-via E amari-via Isidoro la Lumia (Teatro Politeama)- via Filippo Turati – piazza Ruggero Settimo – Arrivo 21.097 Km- Percorso da ripetere due volte per completare la maratona. Zona cambio Staffette - 1°/3° cambio Piazzale dei Matrimoni (parco della Favorita viale Ercole) - 2° cambio via Libertà Giardino Inglese.