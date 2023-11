Tutto pronto per la maratona di Palermo, 500 atleti al via: è sfida Kenya-Etiopia

Duemila atleti ai nastri di partenza (con iscrizioni ancora aperte), 500 per la maratona e gli altri per mezza e staffette. Trenta team, tra quartetti maschili, femminili e staffette miste. Sono i numeri della 28esima edizione della Maratona di Palermo che si correrà domenica 19 novembre, con lo start previsto alle ore 8.30 da piazza Ruggero Settimo dove è previsto anche l'arrivo.

Le nazioni rappresentate e il percorso

La manifestazione, organizzata dall’ASD Media@, è stata presentata stamattina presso la sede Unicredit di Palermo. Trentacinque le nazioni rappresentate: da Polonia, Germania, Francia, Belgio, Gran Bretagna e Stati Uniti, il contingente più numeroso. Ma a Palermo arriveranno atleti anche da Svezia, Spagna, San Marino, Svizzera, Lituania, Irlanda, Austria, Australia, Slovenia, Ungheria e Danimarca. Due giri identici, che toccheranno il cuore della città e il parco della Favorita. Gli atleti che correranno la Maratona di Palermo passeranno accanto al Teatro Massimo, alla Palazzina Cinese, attraverseranno l’atrio di Palazzo dei Normanni, i Quattro Canti, sfioreranno San Domenico e la Cattedrale.

I favoriti

Nella distanza della maratona sarà di nuovo sfida Kenya-Etiopia. Tra gli uomini i nomi sono quelli dei keniani Njeri Simon Kamau e Melly Joel Kipkenei del team Run2gether e dell’etiope Duber Abdisa Teshome. Njeri, che lo scorso anno ha vinto la Maratona di Verona e la Treviso Marathon, vanta un personale nella distanza regina di 2:14.21 (2022). Melly si presenta con un probante 2:09.57 stabilito lo scorso aprile alla maratona di Vienna dove è stato 6° assoluto. Ha un personale di 2:09.45 (2022). Secondo alla Maraton di Torino dello scorso 8 ottobre (2:10.59). Duber Abdisa, prima volta in Italia, gareggia di sovente nel continente asiatico. Vanta il crono di 2:10.21 centrato nel 2020. Lo scorso anno è stato quarto assoluto alla maratona di Saragozza (2:12.39).

Tra le donne sfida in famiglia tra le etiopi Roba Zeyituna Husna (1:09.24 in mezza e 1:31.41 ottenuto quest’anno in maratona in Giappone) e Baraki Gebriala Yowhans, lo scorso settembre 2:44.38 ottenuto in una gara disputata in Cina. A fare da terzo incomodo l’italiana Federica Moroni, quattro volte campionessa italiana nella 50 chilometri, azzurra ai mondiali della 100 km di Berlino con un nono posto assoluto e con un personale in maratona di 2:48.08.

Mezza maratona

Tra gli uomini, ci sarà il vincitore dello scorso anni, Soumaila Diakite, atleta del Mali da anni a Palermo, allenato da Tommaso Ticali già tecnico di campioni come Anna Incerti e Vincenzo Massimo Modica. Diakite, 23 anni, corre con la canotta dell'ASD Sicilia Running Team. A dargli filo da torcere il marocchino, palermitano di adozione, Bibi Hamad esempio di longevità e umiltà sportiva. L'atleta tesserato per la Palermo H13.30, quest'anno ha vinto l'edizione palermitana del Vivicittà, primo al Trofeo Sale & Saline e primo nei 10.5 km, alla Palermo Half Marathon. Al femminile favori del pronostico per la romana Federica Proietti, lo scorso anno ottava assoluta e seconda delle italiane alla Firenze Marathon e quest’anno trionfatrice a Palermo del Trofeo della Legalità.