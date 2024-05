Maratona di Palermo, i preparativi del comitato organizzatore: il prossimo 17 novembre la 29esima edizione

In un panorama come quello del podismo siciliano che non ha eguali in tutta Italia, per il numero ma anche la portata e la qualità media dei suoi appuntamenti agonistici di ogni weekend, proseguono costanti i preparativi per la Maratona di Palermo che il prossimo 17 novembre celebrerà la sua ventinovesima edizione. Sono davvero pochissime le manifestazioni podistiche (non solo sulla classica distanza dei 42,195 km) che possono vantare una storicità così longeva ed avvicinarsi al traguardo delle trenta edizioni (anno 2025).

Questo si deve anche a chi nel corso degli anni non ha mai fatto mancare il proprio appoggio al comitato organizzatore, come i tanti sponsor che hanno deciso di investire sul progetto. Saranno sicuramente tanti anche quest’anno, considerando che la gara assegnerà i titoli nazionali Master di maratona: tantissime società di ogni regione hanno inserito la Maratona di Palermo tra gli impegni fondamentali della stagione.

Il tracciato di gara è un circuito cittadino di 21,097 km che i concorrenti dovranno coprire per due volte, ma è previsto anche il traguardo dopo un giro. Inoltre si potrà correre la staffetta, aperta a team di 4 corridori.

L’appuntamento è in Piazza Ruggero Settimo con partenza per tutte le gare alle ore 8:30. Per partecipare il costo è di 30 euro ma si potrà scegliere anche l’opzione a 20 euro rinunciando al pacco gara. 20 euro anche per la mezza, 60 euro a squadra per la staffetta.