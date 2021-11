C'è la maratona, traffico rivoluzionato: ecco l'elenco dei divieti e delle strade chiuse

C'è la maratona e il traffico cittadino si prepara alla rivoluzione. Appuntamento fissato per domenica. A distanza di sei giorni dall'evento il servizio mobilità urbana del Comune ha emesso un’ordinanza per la limitazione della circolazione delle auto e della sosta nelle vie e piazze cittadine interessate dal passaggio della corsa in programma domenica prossima, 21 novembre 2021.

Le strade coinvolte:

PIAZZA FRANCESCO CRISPI Nel tratto compreso tra via delle Croci e via Libertà – nella carreggiata adiacente il Giardino Inglese e l’edificio dell’Istituto delle Croci e nelle carreggiate adiacenti la statua di Francesco Crispi e nella carreggiata adiacente la via Libertà: Divieto di sosta con rimozione coatta e Chiusura al transito veicolare, dalle ore 04.00 alle ore 16.00 e comunque sino a cessate esigenze, eccetto i mezzi dell’Organizzazione, per il giorno 21 novembre 2021;

VIA LIBERTA’ Nel tratto compreso tra via Notarbartolo (esclusa) e la piazza A. Mordini (esclusa): Chiusura al transito veicolare dalle ore 04.00 alle ore 16.00 e comunque fino a cessate esigenze, eccetto i mezzi della Organizzazione, per il giorno 21 novembre 2021;

Viene disposta inoltre la chiusura al transito veicolare dalle 6.30 alle 15.30 e comunque fino al termine dalla maratona, delle sottoelencate vie e piazze:

VIA LIBERTA’ Tratto compreso tra piazza Vittorio Veneto e le piazze Castelnuovo/R.Settimo, carreggiata centrale;

PIAZZA VITTORIO VENETO Tratto compreso tra le vie Libertà e dell’Artigliere che sarà transennato, e percorso dagli atleti in doppio senso di marcia;

PIAZZA LEONI Intera piazza;

VIA DELL’ARTIGLIERE Intero tratto – entrambe le carreggiate;

VIA DEL GRANATIERE Intero tratto compreso tra piazza V. Veneto e Via G.le Di Giorgio;

VIALE DIANA Tratto compreso tra viale Margherita di Savoia e piazza Leoni, compresi i varchi e le stradelle interne al parco della Favorita che collegano i viali principali;

VIA DELLA FAVORITA Intero tratto;

VIALE MARGHERITA DI SAVOIA Tratto compreso tra viale Diana (Tenuta Real Favorita) e via Mater Dolorosa, intero viale; Tratto compreso da via Mater Dolorosa a piazza Valdesi, carreggiata lato monte: I veicoli provenienti da Mondello avranno l’obbligo di svoltare a destra in direzione Palermo centro, percorrendo la via Mater Dolorosa;

VIALE DELLE PALME Intero tratto;

VIA PRINCIPESSA GIOVANNA Tratto compreso tra viale delle Palme e viale Regina Elena;

VIA REGINA ELENA Tratto compreso tra viale Principessa Giovanna e piazza Valdesi;

PIAZZA VALDESI Tratto compreso tra viale Margherita di Savoia e viale Regina Elena;

VIALE ERCOLE Intero tratto – compreso il prolungamento dello stesso, da Statua d’Ercole e fino al Piazzale antistante la Palazzina Cinese, fino a piazza dei Quartieri;

VIALE ERCOLE Intero tratto, compresi i varchi e le stradelle interne al parco della Favorita che collegano i viali principali; Sul prolungamento dello stesso, da Statua d’Ercole e fino al piazzale antistante la Palazzina Cinese e fino a piazza dei Quartieri;

PIAZZA DEI QUARTIERI Intera piazza;

INGRESSO “VILLA NISCEMI” In direzione Viale Ercole;

CORTILE NISCEMI Intero cortile;

VIALE NISCEMI Intero tratto, compresi i varchi e le stradelle interne al parco della Favorita che collegano i viali principali;

VIA CASE ROCCA Tratto compreso tra Viale del Fante e Viale Ercole;

PIAZZA RUGGERO SETTIMO Tratto compreso tra via Ruggero Settimo e via E. Amari e la strada di collegamento tra gli assi viari delle vie Libertà e Ruggero Settimo;

VIA PIETRO VALDO PANASCIA Nel tratto compreso tra via E. Amari e Turati/D. Scinà (già via Isidoro La Lumia);

I veicoli provenienti da via Domenico Scinà, potranno continuare la marcia su via Isidoro La Lumia che dovrà essere transennato con barriere jersey tutto il percorso degli Atleti per impedire qualsiasi interferenza tra gli atleti e i veicoli che transitano nell’area in esame;

VIA TURATI Intero tratto;

VIA GAETANO DAITA Nel tratto compreso tra via Nicolò Gallo e piazza Ruggero Settino/via Turati;

VIA RUGGERO SETTIMO Tratto compreso da piazza R. Settimo a via Cavour;

VIA MAQUEDA Intero tratto;

PIAZZA VILLENA Intera piazza;

VIA VITTORIO EMANUELE Da piazza Villena “Quattro Canti” a Porta Nuova;

CORSO CALATAFIMI Tratto compreso tra Porta Nuova e piazza Indipendenza, per metri 03.00, lato Palazzo Reale; Sarà transennato con barriere new jersey tutto il percorso degli Atleti per impedire qualsiasi interferenza tra gli atleti e i veicoli che transitano nell'area in esame;

PIAZZA INDIPENDENZA Tratto compreso tra corso Calatafimi e Ingresso Cappella Palatina, per metri 03.00, lato Palazzo Reale (Bastione di S. Pietro); Sarà transennato con barriere new jersey tutto il percorso degli Atleti per impedire qualsiasi interferenza tra gli atleti e i veicoli che transitano nell'area in esame;

PIAZZA DEL PARLAMENTO Intera piazza;

PIAZZA VITTORIA Tratto compreso da via del Bastione a via V. Emanuele; I veicoli provenienti da via Generale Cadorna all'intersezione con via del Bastione effettueranno obbligo direzionale a sx in direzione per piazza Indipendenza;

VIA TRIESTE Intero tratto;

VIA ROMA Tratto compreso tra piazza Giulio Cesare e via Bentivegna;

VIA CAVOUR Tratto compreso tra via Ruggero Settimo e via Principe di Scordia;

PIAZZA GIUSEPPE VERDI Tratto compreso tra via Ruggero Settimo e via Volturno; I veicoli provenienti da via Volturno all'intersezione con piazza G. Verdi effettueranno obbligo direzionale a sx in direzione per via Pignatelli Aragona;

VIA VILLAERMOSA Tratto compreso tra via Cavour e via Rosolino Pilo;

VIA BENTIVEGNA Tratto compreso tra via Villaermosa e via Roma;

VIA ROSOLINO PILO Intero tratto.

I provvedimenti elencati qua sotto sono validi dalle 14 del 20 novembre alle 15.30 del 21 novembre e comunque fino al termine della manifestazione.

PIAZZA VITTORIO VENETO Intera piazza: Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati;

VIA DELL’ARTIGLIERE Nell'intera via: Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati;

VIA DEL GRANATIERE Nell'intera via interessata da Z.R. per motivi di sicurezza: Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati;

VIA DEL BERSAGLIERE Chiusura al transito veicolare, in corrispondenza di via dell’Artigliere; I soli residenti, per il solo periodo della manifestazione, potranno transitare in doppio senso di circolazione con sbocco su piazza Don Bosco;

VIA BRIGATA VERONA Tratto compreso tra piazza V. Veneto e viale Campania: Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati;

Senso unico di marcia nel senso e nel tratto da piazza V. Veneto a via Sicilia, dalle ore 08,00 alle ore 13,00 e comunque fino al termine della manifestazione;

Tratto compreso tra via Sicilia e viale Campania dalle ore 08,00 alle ore 13,00 e comunque fino al termine della manifestazione: Senso unico di marcia, eccetto i veicoli dei residenti e dimoranti nelle vie Brigata Verona e Sicilia, che dovranno transitare a “passo d’uomo”, che desiderano raggiungere le proprie abitazioni;

VIA SICILIA I veicoli all'intersezione con via Brigata Verona dovranno svoltare a sinistra in direzione viale Campania;

VIA IMPERATORE FEDERICO I veicoli all'intersezione con piazza Don Bosco dovranno svoltare a sinistra per via Sampolo;

VIALE DEL FANTE I veicoli provenienti da piazza Leoni in direzione stadio, dovranno svoltare a sinistra per via Antonio Cassarà;

VIA SAVERIO SCROFANI Nel tratto compreso da via M. D’Azeglio a via Libertà, dalle ore 08,00 alle ore 13,00 e comunque fino al termine della manifestazione: Istituzione del senso unico di marcia; Fermarsi e dare precedenza all'intersezione con via Libertà; Direzione obbligatoria dritto e/o sinistra;

VIA TURATI Intero tratto: Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati;

VIA PIETRO VALDO PANASCIA Intero tratto: Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati;

VIA CAVOUR Tratto compreso tra le vie Roma e Villaermosa: Divieto di sosta con rimozione coatta,ambo i lati;

VIA VILLAERMOSA Tratto compreso tra le vie Cavour e Rosolino Pilo: Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati;

Tratto compreso da via Rosolino Pilo e via Mariano Stabile:

Chiusura al transito veicolare, eccetto ai veicoli dei residenti delle vie e delle traverse ricadenti nel tratto interessato, che potranno transitare a “passo d’uomo”, a condizione che, durante chiusura del transito veicolare, sia sempre assicurata la presenza della Polizia Municipale e sia presidiato l’incrocio con via Mariano Stabile, per garantire sempre ottimali condizioni di sicurezza per tutti i cittadini che transitano nell'area in esame;

VIA VITTORIO EMANUELE Tratto compreso da Via Roma a Piazza Villena:

Chiusura al transito veicolare, eccetto ai veicoli dei residenti delle vie e delle traverse ricadenti nel tratto interessato;

PIAZZA VITTORIA Nel tratto compreso tra piazza del Parlamento e la via Vittorio Emanuele:

Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, e chiusura al transito veicolare nel tratto tra via Gen.Cadorna e piazza del Parlamento, eccetto i residenti;

CORSO ALBERTO AMEDEO Obbligo a destra all’incrocio con il corso Calatafimi, per piazza Indipendenza;

PIAZZA INDIPENDENZA Tratto compreso da corso Re Ruggero a corso Calatafimi;

CORSO CALATAFIMI Tratto compreso da via Vittorio Emanuele e piazza Indipendenza: Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati;

VIA TRIESTE Intero tratto: Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati;

VIA CESARE BATTISTI Tratto compreso da via Dalmazio Birago a via Maqueda: Chiusura la transito veicolare, eccetto i veicoli dei residenti, che potranno transitare “a passo d’uomo”; Strada senza uscita, con acceso solo da via Birago;

VIA NARCISO COZZO Intero tratto: Chiusura al transito veicolare;

VIA FRANCESCO GUARDIONE Tratto compreso tra via Roma e via Villaermosa: Chiusura al transito veicolare;

VIA ROSOLINO PILO Intero tratto – nell’area pedonale: Si autorizza il transito in deroga ai provvedimenti in vigore. Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati;

VIA BENTIVEGNA Tratto compreso da via Roma e via Villaermosa: Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, eccetto i mezzi della Polizia di Stato e ai veicoli autorizzati:

VIA ROMA Nell’ansa antistante il palazzo delle Poste: Divieto di sosta con rimozione coatta;

VIALE DELLE PALME Tratto compreso da viale Margherita di Savoia a viale Principessa Maria: Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati;

VIA PRINCIPESSA GIOVANNA Tratto compreso da viale delle Palme a viale Regina Elena: Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati;

VIA REGINA ELENA Intero tratto: Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati;

PIAZZA VALDESI Intera piazza: Divieto di sosta con rimozione coatta;

VIALE MARGHERITA DI SAVOIA Intero tratto: Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati;

I veicoli che transitano in direzione centro città, obbligo direzionale a destra all'intersezione con via Mater Dolorosa;

LUNGOMARE C. COLOMBO I veicoli provenienti da piazza Vergine Maria in direzione Mondello, all'altezza della Telimar dovranno svoltare per via P. Rombulo;

PIAZZA DEI QUARTIERI Intera piazza: Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati;

VIA DELLA FAVORITA Intero tratto: Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati;

VIA MATER DOLOROSA Intero tratto: Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati; Da viale Margherita di Savoia a piazza Pallavicino, dalle ore 08,00 alle ore 13,00 e comunque fino al termine della manifestazione: Istituzione del senso unico di marcia;

PIAZZA PALLAVICINO Nel tratto compreso tra le vie Mater Dolorosa, Castelforte, Trapani Pescia e Giuseppe Sorge: Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati;

VIA PAOLO GIACCONE Intero tratto: Chiusura la transito veicolare, eccetto i veicoli dei residenti, che potranno transitare “a passo d’uomo”; Strada senza uscita, con acceso solo da via Camarina.

La polizia municipale riaprirà il transito veicolare delle vie e piazze interessate alla manifestazione dopo il passaggio dell’ultimo concorrente e delle auto dell’organizzazione.