L'impresa del palermitano Manfredi Tesauro: dalle aule dell'università ai mondiali di padel a Las Vegas

Dalle aule dell'università ai mondiali di padel a Las Vegas. C'è anche Manfredi Tesauro, professore ordinario di Medicina interna dell'ateneo romano di Tor Vergata, tra i protagonisti della spedizione azzurra in Usa. Specialista in endocrinologia e malattie del Metabolismo, docente nel corso di laurea in Medicina e Chirurgia, Tesauro ha una passione sconfinata per il padel. Passione accompagnata da grandi sprazzi di classe cristallina. Al punto da finire tra i convocati del mondiale senior disputati la scorsa settimana a Las Vegas e ben figurare tra i migliori veterani del pianeta.

La competizione iridata (in palio sia i titoli a coppie che quelli a squadre maschili e femminili) ha visto ai nastri di partenza i migliori "over", tutti divisi in fasce d'età dai 35 anni in poi. Da Las Vegas Manfredi Tesauro, palermitano di nascita e pioniere del padel nella sua città, non nasconde tutta la sua soddisfazione. "E' stata una bellissima esperienza - dice -. Qui al mondiale ho ritrovato gente che non vedevo da 25 anni. Ci siamo divertiti, questo è un bel gruppo di amici e tra noi compagni di Nazionale abbiamo respirato un'aria fantastica".

Tesauro, 51 anni, vive a Roma e gioca a padel per hobby. "Per tenermi in forma", dice lui. Ma se la cava parecchio. Per informazioni chiedere a Jared Palmer, ex tennista statunitense numero uno al mondo a inizio millennio capace di vincere un Wimbledon e un Australian Open. Nella prima fase dei mondiali di Las Vegas, Palmer è stato battuto dal doppio azzurro composto da Fabrizio Anticoli e appunto Manfredi Tesauro. "Quella con gli Usa è stata una partita pazzesca - spiega il docente universitario -. Siamo riusciti a vincere per 7-6 al terzo set e poi a guadagnarci l'accesso ai quarti di finale. L'Italia qui a Las Vegas ha dimostrato di avere dei 'veterani' veramente forti".

Tesauro ha creato il primo circolo di padel nella sua città natale intravedendo le enormi potenzialità di questo sport. "Il Padel Palermo vanta adesso sette campi, gestisce tutto mio fratello. Il club ha una squadra in Serie B con degli stranieri. E' l'unica realtà della città a essere in questa categoria. Vivendo a Roma ho vissuto la crescita esponenziale del padel e ho capito che aveva un grande futuro, così abbiamo deciso di investire. Io mi alleno due volte a settimana e poi torno a Palermo per le partite".