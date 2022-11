"L'insuperabile è imperfetto": presentato libro con le esperienze degli atleti paralimpici

La disabilità come stimolo per raggiungere nuove vette. Stamani l’Università degli Studi di Palermo ha aperto le sue porte per la presentazione del libro “L’insuperabile è imperfetto”, edito da Absolutely Free Libri e realizzato grazie al fondamentale contributo di UniCredit.

Oltre un centinaio di studenti e alcuni professori del Polo universitario di Scienze Motorie e Sportive hanno assistito al racconto sulla nascita del libro, una raccolta di storie selezionate dall’autore Franco Esposito e scritte di loro pugno dagli atleti paralimpici delle quattro discipline sportive della FISPES (atletica paralimpica, calcio amputati, calcio a 7 per atleti con cerebrolesione e rugby in carrozzina) per popolare la rubrica social federale intitolata proprio #linsuperabileèimperfetto.

La presentazione, moderata dal Delegato regionale FISPES Giovanni Ciprì, ha coinvolto Antonio Palma, delegato al coordinamento delle politiche sportive, Antonino Bianco, coordinatore del Corso di Studi in Scienze delle Attività Motorie e Sportive e Giuseppe Battaglia, professore associato di Metodi e Didattiche delle Attività Sportive in rappresentanza dell’Ateneo palermitano, i principali esponenti della Federazione nell’isola tra cui il Consigliere Federale Luigi Bentivegna e il Direttore tecnico nazionale di Atletica paralimpica Orazio Scarpa, e Francesca Bonsi Magnoni per UniCredit.

A portare la testimonianza delle loro storie nell’ottica della diffusione dello sport paralimpico tra persone con disabilità e, in senso più ampio, della forza di rimettersi in gioco nonostante le difficoltà della vita, sono stati la saltatrice in lungo con cerebrolesione Francesca Cipelli, nona alle Paralimpiadi di Tokyo, e il lanciatore in carrozzina di Siracusa Salvatore Nitto.

Il consigliere FISPES Luigi Bentivegna ha esordito così: “Continua la presentazione del libro ‘L’ insuperabile ed imperfetto’ del nostro caro amico Franco Esposito, reso possibile grazie ad Unicredit che ci sostiene e ha creduto fortemente nel nostro progetto e nelle nostre attività. Per me è motivo di soddisfazione che il libro approdi con una presentazione anche in Sicilia ed in particolare a Palermo, la mia città. Da sempre FISPES si pone l'obiettivo di diffondere una cultura sportiva paralimpica, promuovendo i valori di integrazione ed inclusione per persone con disabilità e di far conoscere le proprie attività nel territorio. Il coinvolgimento dell’Università è un’ottima opportunità per sensibilizzare e diffondere le storie dei nostri atleti ai possibili futuri, si spera, operatori sportivi che usciranno dall’Ateneo palermitano”.

Il professor Giuseppe Battaglia ha dichiarato: “La presentazione di questo libro ha dato l’opportunità ai nostri studenti di riflettere sul tema della diversità che può segnare in modo diverso la vita di ciascuno di noi rendendoci unici. Lo sport paralimpico propone modelli e contesti che garantiscono l’espressione del potenziale prestativo degli atleti con disabilità, rendendoli insuperabili”.

La giovane Azzurra Francesca Cipelli ha detto: “Con la presentazione di questo nostro libro a Palermo, spero con tutto il cuore che i nostri vissuti descritti lì dentro possano ispirare gli studenti di Scienze Motorie a dare una chance al mondo paralimpico, ponendo le basi per futuri tecnici che vorranno approcciarsi alle discipline FISPES, oltre che rappresentare spunti di riflessione utili per affrontare le avversità della vita, di qualsiasi genere, al di là della disabilità”.