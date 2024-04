Libertas Sicilia a tutto sport: basket, ginnastica (ritmica e artistica) e kata nel programma di aprile

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Periodo intenso di attività per le associazioni affiliate al Centro regionale sportivo della Libertas Sicilia. È attualmente in corso di svolgimento, infatti, la 2a edizione del Trofeo interprovinciale “Basket centro” kermesse che si concluderà il prossimo 5 maggio con la premiazione finale. Lo scorso 21 aprile si è invece conclusa la due giorni della 2a edizione del campionato interprovinciale Libertas di ginnastica ritmica svoltasi in contrada Ponterosso a Piana degli Albanesi che ha visto una grande partecipazione sia di atleti che di pubblico.

Alla kermesse, disputatasi alle porte di Palermo, hanno partecipato le seguenti associazioni sportive dilettantistiche/SSD: Aykia, Polisportiva Bonagia Palermo, Cross Academy, Fitgo, Liberarte, Palermo Olympia, Azzurra, Eka, Extreme Fitness & Dance, Gymtech, Sparta Sporting Club e Sun Studio. Questi, infine, gli impegni in programma il prossimo fine settimana: sabato 27, al “Palasampognaro” di Ficarazzi in via Piersanti Mattarella 54, sarà la volta del campionato interprovinciale Libertas di ginnastica artistica giunto alla sua 2a edizione mentre domenica 28, sui tatami del “Palazzurria” in via Zurria 67 a Catania, karateka in gara in occasione del 3° campionato regionale di Karate, disciplina che chiuderà gli appuntamenti del mese di aprile del Centro regionale sportivo Libertas Sicilia.