Palermo Ladies Open, da Sara Errani a Lauren Davis: ecco il tabellone di qualificazione

La statunitense, Lauren Davis, numero 102 della classifica WTA, ma con un best ranking da 26 al mondo, guida il tabellone di qualificazione dei 33^ Palermo Ladies Open. La tennista americana, vincitrice nel 2017 del Torneo Asb Classic di Auckland, è seguita dalla tedesca Maria Tatjana (103 della classifica e 46 di best ranking) e dalla 21enne cinese Xiyu Wang (105).

Sono 2 le azzurre che, in questo momento, entrano nel tabellone di qualificazione: Elisabetta Cocciaretto (119) e Sara Errani (161), mentre Lucrezia Stefanini (182) è fuori di 3 posti. Il cut off è al n. 176 della classifica con la 17enne ceca, Linda Fruhvirtova, considerata una delle grandi promesse del tennis mondiale. Linda è la più grande delle sorelle Fruhvirtova (l’altra si chiama Brenda ed è classe 2007) e già 2020 ha esordito nel WTA Praga Open grazie ad una wild card. Si è fatta conoscere dal grande pubblico nello scorso mese di marzo raggiungendo gli ottavi di finale a Miami, dopo avere battuto tra le altre, Elise Mertens e Victoria Azarenka (per poi perdere con Paula Badosa).

Le qualificazioni, che prenderanno il via sabato 16 luglio per concludersi il giorno successivo, mettono in palio 6 posti per il tabellone principale. Saranno 4 le Wild Card, di cui una verrà assegnata alla vincitrice del “Master siciliano”, in programma dall’8 al 10 luglio.

"Dopo il tabellone principale, anche le qualificazioni sono di assoluta qualità – ha sottolineato il direttore del torneo, Oliviero Palma – sono iscritte giocatrici in grado di fare bene oltre a giovani interessanti come la 17enne Linda Fruhvirtova, considerata da tutti come una futura top ten".