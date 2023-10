Pesca sportiva, la Torre Gente di Mare di Palermo vicecampione d’italia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si è svolto nelle spiaggie di Terracina e Latina il campionato italiano per società di surfcasting, dove si sono date battaglia le 22 squadre più forti del Paese, con 4 membri rappresentanti che si sono dati battaglia per tre giorni, ovvero il 5-6-7 ottobre. La società La Torre Gente di Mare, squadra palermitana storica, si è classificata al secondo posto e qualificandosi al prossimo mondiale per società che si svolgerà nel 2024 in Francia, nelle spiagge di Biarritz. Gli atleti che hanno centrato questa impresa sono: Mirko Grasso, Rosario Grasso, Giuseppe Alesi e Francesco Guzzardi, capitanati dal ct Ivan Gambino.