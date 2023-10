La Rugby Palermo concede il bis, seconda vittoria consecutiva

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Domenica in chiaro scuro per le formazioni impegnate oggi nella città di Catania, 4 gare in tre diversi campi. L'Under 14 e l'Under 16 impegnate alla cittadella universitaria contro i Cussini, l'U.18 al Polivalente di S.Giovanni La Punta, ospite del S.Gregorio e la Senior al S.Teodoro Liberato di Librino incrociando Rugby I Briganti ASD Onlus - Librino . Cominciamo con gli Under 14 in versione Polo sperimentale occidentale Rugby Palermo Asd I Fenici Rugby Marsala ASD Rugby Elimi Trapani, una squadra tutta da costruire alla loro prima uscita stagionale hanno chiuso la loro gara con il risultato di 5-43. Questi ragazzi hanno grandi margini di crescita non essendosi mai allenati insieme, sicuramente partita dopo partita ci saranno dei miglioramenti.

L'unica meta per loro questa Domenica è stata realizzata da Gabriele Bellissimo Proseguiamo con l'Under 16, sempre in versione polo sperimentale occidentale che dopo la larga vittoria della scorsa settima deve cedere ai pari età del Cus Catania Rugby con il punteggio finale di 24 a 29. Una gara dal doppio volto infatti il punteggio alla fine della prima frazione di gioco vedeva di diversi punti avanti i padroni di casa che hanno rischiato alla fine anche di subire la meta del possibile sorpasso, una rimonta quasi portata a compimento con almeno due possibilità negli ultimi 5 minuti di segnare una meta. Portano comunque in cascina 2 preziosi punti.

Le mete sono state realizzate da Sciarabba, Di Pietra Gab., De Biasi e Naccari. La nostra Under 18 anch'essa reduce dalla vittoria alla prima giornata ha dovuto subire il primo stop della stagione contro un buon S.Gregorio, il punteggio finale è stato di 17 a 0 per i padroni di casa. L'unica vittoria di questa Domenica la porta a casa la nostra formazione Senior che replica la vittoria della prima giornata andando a vincere al S. Teodoro Liberato contro i Briganti di Librino con un largo 33 a 5. La sequenza delle mete Di Caro, trasf. Di Fiore 0-7 Metà tecnica trasf Di Fiore 0-14 Virzì 0-19 Di Caro traf Di Fiore 0-26 Metà Briganti 5-26 Ferrigno trasf Di Fiore 5-33 I ringraziamenti sono d'obbligo, dagli amici dei Fenici di Marsala agli Elimi di Trapani che stanno affrontando, insieme a noi, questa stagione e anche alle società che oggi hanno ospitato i nostri ragazzi. Cus Catania, S.Gregorio e Briganti di Librino, arrivederci alla prossima!