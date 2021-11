La Island Motorsport in lizza al Tindari rally

A ulteriore conferma di un legame ben consolidato nel tempo con la terra di Trinacria, il romano Fabio Angelucci sarà in lizza al 6° Tindari Rally, a quattro mesi di distanza dall’ultimo impegno isolano, ovvero, il Rally dei Nebrodi. Per il portacolori della scuderia siciliana Island Motorsport, col supporto tecnico della Tempo srl, si tratterà di fatto della prima partecipazione in carriera alla gara messinese, round conclusivo della serie regionale di specialità e in scena il prossimo fine settimana. Un debutto che, il pilota capitolino, condividerà con l’amico ed esperto navigatore pattese Massimo “Max” Cambria, a bordo della Volkswagen Polo R5 messagli a disposizione dalla Step Five Motorsport e gommata Pirelli.

"La mia partecipazione, molto semplicemente, nasce dal mio amore incondizionato nei confronti della Sicilia. Per quel che mi riguarda, affronterò una competizione del tutto inedita, il mio coéquipier Max, invece, giocherà in casa, essendo originario di Patti (sede di partenza e arrivo della manifestazione ndr) e va bene così - ha commentato Angelucci alla vigilia- detto questo, non nascondo una certa curiosità: sarà, infatti, anche un’ottima occasione per saggiare le nuove evoluzioni della Polo, vettura già provata la scorsa stagione al “Roma Capitale” prima e alla Targa Florio in seguito".

L’evento sportivo aprirà i battenti sabato 27 novembre con le consuete verifiche ante-gara, seguite dallo shakedown; l’indomani, invece, si entrerà nel vivo dei confronti agonistici con la disputa delle sei prove speciali in programma, articolate su 52,65 chilometri di tratti cronometrati (trasferimenti esclusi).