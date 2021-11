L’Italia trionfa alla quindicesima edizione dell'European Taekwondo Poomsae Championship

Il 19 Novembre 2021 Giuseppe Cannatella ha fatto risplendere d’oro l'Asd Taekwondo Sport Academy e l'Italia intera aggiudicandosi il gradino più alto del podio nel doppio insieme a Claudia Cianci al Campionato europeo junior che si è svolto a Seixal (Portogallo). Il successo di Giuseppe Cannatella è stato seguito da un’altra bellissima medaglia d’argento di Alessandro Mazzola qualificatosi Vice-campione europeo nel Penta-freestyle. Non ancora soddisfatti dei successi ottenuti, Giuseppe ha ottenuto anche una medaglia di bronzo nel trio sincro. Un ringraziamento particolare va alla FITA ed a tutto lo staff diretto dal D.T. Andrea Notaro per aver dato a questi ragazzi la possibilità e l'onore di rappresentare l’Italia durante questa competizione!

L’Asd Taekwondo Sport Academy è orgogliosa dei prestigiosi risultati ottenuti da Giuseppe e Alessandro, che ormai da diversi anni ci hanno abituato a grandi prestazioni e successi clamorosi sia in ambito italiano sia nel panorama internazionale. Costanza, sacrificio, dedizione, convinzione nei propri mezzi e umiltà sono le doti morali che hanno permesso a questi atleti di caratura mondiale di ottenere le medaglie più importanti stupendo sempre di più ad ogni competizione e guadagnando stabilmente l’ingresso nei convocati della nazionale italiana. Ora testa ai prossimi obiettivi con lo staff tecnico della Tkd Sport Academy per mantenere un livello sempre al top per le prossime competizioni in calendario.