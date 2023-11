Kickboxing Wako, due palermitani si laureano campioni del mondo

Si sono svolti dal 17 al 26 novembre ad Albufeira (Portogallo) i campionati del Mondo di Kickboxing della World Association of Kickboxing Oranization (Wako). La nazionale Italiana Federkombat ha chiuso prima nel medagliere per nazioni con ben 8 medaglie d'oro, 3 argento e 8 bronzo. A cui vanno ad aggiungersi l'argento della squadra maschile (sconfitta per un solo punto dagli USA) ed il bronzo di quella femminile. Tra i nuovi campioni del mondo spiccano i palermitani Ignazio Sciacca (già campiode d'Europa in carica) del Kilroy Team (Point fighting -63kg Master) e Davide Mancuso della K2.O (Point fighting -94kg Senior). Davide ha sfiorato quella che sarebbe stata una epocale doppietta conquistando anche l'argento nel light contact.