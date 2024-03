Il kartista castelbuonese Vincenzo Campo al via della "24hours karting of italy 2024"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il pilota karting Vincenzo Campo nel weekend 15-16-17 marzo 2024 apre la sua stagione sportiva prendendo parte della classica gara di karting endurance internazionale "24hours of Italy 2024" che si svolge sulla pista internazionale 7 Laghi - Castelletto di Branduzzo (PV). Vincenzo Campo è uno dei pochi piloti siciliani protagonisti nel karting internazionale (quest'anno prenderà parte al campionato Nazionale tedesco) si è unito al team piemontese di Casale Monferrato Ask Racing Team. La squadra è formata da ben sei piloti dividendo i turni di guida: Sandro Anfuso, Marco Cremona, Vincenzo Campo, Alessandro Nicali, Gianluca Molina e Gaetano Ligotti.

Mentre il team Manager è Stefano Pienovi seguito dai gestori ai box per le tattiche Fabio Nicali, Ivan Baratta e Martino Pienovi. La gara di 24 ore non stop sarà trasmetta in diretta live sui canali social YouTube e Facebook gestiti dall’organizzazione. Un momento da ricordare che Vincenzo Campo ha avuto delle varie esperienze in queste gare di Endurance di durata 24ore: aveva debuttato 11 anni fa gara di "24hours karting of Italy 2013" che si svolse a Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine. E' stato un debutto da incorniciare visto che aveva conquistato un prezioso 2° posto di categoria "Gentileman" correndo per una squadra di Roma che lo aveva ingaggiato.