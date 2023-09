Karting: il castelbuonese Vincenzo Campo conquista il settimo posto di categoria alla coppa internazionale della 100 cc

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il pilota di Castelbuono Vincenzo Campo (PCR/PCR) con il team "Maccaferri Racing" ha preso parte alla gara mondiale della 100cc storica "International Legend Cup 2023" conquistando 11° posto assoluto tra cui 7° posto finale di categoria Under40 tra cui il 3° pilota italiano. La gara Internazionale voluta dall'Aci Sport assieme lo staff della pista di Lonato (BS) è stata svolta nel scorso weekend 15-16-17 settembre 2023 dove hanno preso parte maggior piloti stranieri venendo dalla danimarca, francia, grecia e infine inghilterra. La gara è stata caratterizzata come una dura prova per i piloti svolgendo delle prove e poi le qualifiche di sabato pomeriggio e poi la manches1 verso di sera. Invece domenica mattina si si sono svolte ben due manches e una finalissima di 16 giri nel pomeriggio.

Vincenzo Campo si è dovuto conquistare un discreto 13simo tempo in qualifica (tra cui 9° di categoria) e nelle manches con qualche ritiro si è trovato in 18simo posto assoluto nella griglia di partenza per la finale. In finale cerca di recuperare ma è in difficoltà tecnica che comunque riesce a concludere la gara caratterizzata di colpi di scena e di spettacolo dove il pilota castelbuonese riesce a concludere in 12° posto tra cui 8° posto di categoria, ma con una squalifica di un concorrente per il sotto peso gli permette di guadagnare una posizione. Per riguarda della cronaca della gara è stata dominata da due piloti danesi Michael Engstrom Christesen (TonyKart/Rotax) e Jonas Willadsen (PCR/PCR) che hanno dato una grande battaglia per due giorni lasciando briciole agli avversari, dove Michael Engstrom Christesen ha avuto la meglio in confronti di Jonas Willadsen che si è dovuto arrendere per la rottura del telaio mentre era in testa della gara che comunque ha realizzato il giro veloce. Invece il terzo posto lo ha conquistato Matteo Leonardi (CRG-Italsistem) e invece nella categoria Over40 vince Tino Donadei (TopKart/Rotax) battendo il francese Thierry Jourda (Birel/Rotax) e il danese Monges Inthanai (PCR/PCR).