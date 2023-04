Kart, al via il campionato italiano Aci sport 2023: c'è anche un pilota di Castelbuono

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

C'è anche un pilota di Castelbuono nel campionato italiano Aci sport 2023 di karting. Si chiama Vincenzo Campo e corre nella categoria "100cc Legend".

Il campionato inizierà il 16 e 17 aprile 2023 con la prima prova sulla pista di Jesolo (Ve) che poi continuerà a prendere parte nelle altre prove di campionato sulla pista di Lonato (Bs) il 2 e 3 giugno che si svolgerà il sabato sera e infine alla finale sarà alla pista di Val Vibrata (Te) del 16 e 17 luglio.

Vincenzo Campo corre con i colori della scuderia Maccaferri Racing, noto team di Dodici Morelli (Fe), non mancano gli appoggi da parte di sponsor castelbuonesi. Il 39enne pilota di Castelbuono ha in programma alcune gare all'estero: in Germania all'Adac "Pre2000 Cup 2023" sulla pista di Oppenrod e in Danimarca per "Euro Gran Prix Denmark 2023" sulla pista storica di Vojens.