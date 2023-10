Karate: Francesco Valdesi vince il campionato regionale e stacca il biglietto per la finale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Bella prova di Francesco Valdesi alla fase regionale del campionato italiano Juniores di Karate specialità Kata. L'atleta della ASD Valdesi Karate Academy, vince l'Oro e si qualifica alla finale del Campionato Italiano, in programma ad Ostia il prossimo Novembre. La gara, valevole come Campionato Regionale, vede Francesco Valdesi, per il terzo anno consecutivo, sul gradino più alto del podio. Prossimo appuntamento il campionato italiano Under 21 che si svolgerà a Taranto il 15 ottobre.