Arti marziali, accademia nazionale conferisce la cintura nera a sei karateka palermitani

Il 25 giugno, si sono svolti gli esami per il conseguimento dei gradi di 1° e 2° Dan di alcuni allievi della scuola di Arti Marziali Seiryokukai del Maestro Maurizio Sciabbica, 8° Dan e fondatore dello stile da cui prende nome la scuola. La commissione d'esami è stata presieduta dal maestro Edoardo Russo, rettore dell'accademia nazionale karate-Do e discipline affini nonché socio fondatore e dirigente Fesik. Ad affiancarlo in commissione maestri di grande caratura professionale, pionieri della disciplina i cui nomi rappresentano ancora oggi un valido riferimento per i karateka del passato e del presente.

Con grande orgoglio il maestro Sciabbica ha presentato i loro prestigiosi nomi ai candidati che oggi vantano le loro importanti firme sui diplomi di conseguimento dei Dan. Maestro Edoardo Russo presidente della commissione d'esami. Maestro Emilio Marchesini, storico insegnante di Karate, tra i pionieri dell'arte che si sono distinti per la loro competenza nel limite. Maestro Lorenzo Nalbone, Medico ortopedico, più volte presidente della commissione medica Fesik, importante guida per una pratica marziale sicura e fisiologica. Maestro Renzo Pisciotta, già valido agonista, orientato ad una pratica volta all'efficacia. Maestro Pippo Carcia,studioso e bravo interprete del Kata stile Shotokan.

Elenco dei neopromessi: Trifirò Davide 2° dan; Mangano Alexander 1°dan; La Corte Gabriel 1°dan Battaglia Kevin 1°dan; Battaglia Shakira 1°dan.